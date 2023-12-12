好去處：穿梭54米彈牀 玩盡迷宮波波池 8000呎充氣森林 彈入啟德

於AIRSIDE設立的旗艦店Bouncetopia by Kiztopia，專為2至10歲的小朋友而設。由於店舖場地呈8000呎的長方形，所以遊樂場設計了一個長逾54米的一體式充氣彈牀，小朋友由左走到右，便可以玩盡不同遊戲，包括滑梯、迷宮、攀爬架、波波池等，以及簡易版職業體驗區和砂粒玩樂池。Kiztopia的8個人氣原創卡通角色亦會在裏面等候小朋友，記得跟他們逐一打招呼！

文︰顏燕雯

圖︰鄧宗弘

小模特兒：心弦、舒然

■INFO

Bouncetopia by Kiztopia

開幕日期︰12月中旬

地址︰啟德AIRSIDE 4樓401及422店

營業時間︰

周一至五中午12:00至晚上8:30

周六日及公眾假期上午10:00至晚上8:30

票價︰$78/30分鐘起（包括一名1至12歲小朋友及一名18歲以上成人）

購票︰Klook、Kiztopia香港官網、Bouncetopia門市

查詢︰2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

網址︰kiztopia.com.hk

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