家家有禮：飄雪小鎮會聖誕老人

除了打卡景點，商場也有不可少的聖誕老人巡遊及聖誕市集，還特別邀請了不同的團體到場為大家表演，包括樂器演奏、舞蹈和合唱團獻唱等。而為了令一眾小朋友能愉快過節，商場推出「聖誕創意狂想工作坊」，讓他們發揮無窮創意，DIY手作，ThePoint會員只要憑4000積分即可參與。

◆「閃耀聖誕 HappyLand」

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰大埔超級城C區

查詢︰2665 6090

■送限定版年曆、紅酒及曲奇禮盒

大埔超級城送出「2024新地商場×Mila Marquis限定版年曆」、紅酒及曲奇禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月19日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「閃耀聖誕HappyLand」互動飄雪場景中，大家踩上互動LED地板會看到什麼圖案？

[Happy PaMa 教得樂 第479期]