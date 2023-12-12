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副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：走進夢幻城堡 與Little Pony開派對

【明報專訊】My Little Pony邀請你參與聖誕派對！今年My Little Pony 踏入40周年，荷里活廣場趁着聖誕舉辦了一場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，以夢幻唯美為主題，而代表3個不同年代的My Little Pony會現身各個打卡點，讓大小朋友盡情打卡。其中包括6米高的大型夢幻城堡坐落在商場中央，Generation 4 的Twilight Sparkle（紫悅）及Pinkie Pie（碧琪）在正門前和大家打招呼；Retro的Windy及Moonstone則在「七色彩虹拱廊」迎接大家光臨；而Generation 5的Sunny Starscout（晴晴星探）就在「浪漫星空館」，陪大家欣賞星光閃閃的銀河系。

此外，愛玩的大小朋友還可在「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」享受滾軸溜冰的樂趣！場地以彩虹顏色為設計主調，大人與小朋友可齊齊入場試玩，周末及特定日子更設有體驗班，由專人教授滾軸溜冰的技巧。只要即日以電子貨幣消費指定金額或憑VIC會員積分，即有機會換領入場券試玩。

◆荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期：即日至2024年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00（場地裝置）

地點：鑽石山荷里活廣場1樓 明星廣場

查詢：2118 8811

■送坐枱月曆、暖手午睡枕、便攜式充電器及A5文件夾

荷里活廣場送出My Little Pony2024年坐枱月曆、暖手午睡枕、便攜式充電器及A5文件夾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月19日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」以什麼顏色為設計主調？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第479期]

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