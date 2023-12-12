本周FOCUS．家家有禮：走進夢幻城堡 與Little Pony開派對

【明報專訊】My Little Pony邀請你參與聖誕派對！今年My Little Pony 踏入40周年，荷里活廣場趁着聖誕舉辦了一場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，以夢幻唯美為主題，而代表3個不同年代的My Little Pony會現身各個打卡點，讓大小朋友盡情打卡。其中包括6米高的大型夢幻城堡坐落在商場中央，Generation 4 的Twilight Sparkle（紫悅）及Pinkie Pie（碧琪）在正門前和大家打招呼；Retro的Windy及Moonstone則在「七色彩虹拱廊」迎接大家光臨；而Generation 5的Sunny Starscout（晴晴星探）就在「浪漫星空館」，陪大家欣賞星光閃閃的銀河系。