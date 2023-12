本周FOCUS．家家有禮：走進夢幻城堡 與Little Pony開派對

【明報專訊】My Little Pony邀請你參與聖誕派對!今年My Little Pony 踏入40周年,荷里活廣場趁着聖誕舉辦了一場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,以夢幻唯美為主題,而代表3個不同年代的My Little Pony會現身各個打卡點,讓大小朋友盡情打卡。其中包括6米高的大型夢幻城堡坐落在商場中央,Generation 4 的Twilight Sparkle(紫悅)及Pinkie Pie(碧琪)在正門前和大家打招呼;Retro的Windy及Moonstone則在「七色彩虹拱廊」迎接大家光臨;而Generation 5的Sunny Starscout(晴晴星探)就在「浪漫星空館」,陪大家欣賞星光閃閃的銀河系。