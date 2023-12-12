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由我帶路

旅遊

將軍澳「剃刀」深藏不露 鷓鴣山海灣城景左擁右抱

【明報專訊】近年香港山友興起挑戰「百峰」，即走遍香港境內100座最高的山峰；部分看似陌生的山峰，其實與鬧市咫尺之遙，只因鄰近山峰名氣太盛才被忽略。今次記者邀請了香港山藝協會導師Andrew帶路，挑戰將軍澳區「晨運樂園」、百峰中排名68的鷓鴣山。論名氣，它比同區排名91的釣魚翁差一截；論景觀，卻絕不遜色，北面遠眺西貢的開闊海灣，南面則有新樓密集的將軍澳繁華鬧市，一次過欣賞兩種截然不同的美景。

鷓鴣山，聽起來有點「弱」，但它有另一個威風的名字——Razor Hill剃刀山，海拔433米高，比香港三尖之一的釣魚翁（344米）還要高。走起來是輕鬆還是難行？那得視乎你選擇的路線。Andrew提議由清水灣道壁屋懲教所對面的金璧花園起步，順序經鷓鴣山、少女峰、鴨仔山走下將軍澳坑口村。路程全長約4.5公里，總攀升幅度約300米，連休息時間估計約2.5小時，不難挑戰。如果有一定行山經驗者，想增加行程難度，可調轉方向行，由鷓鴣山至金璧花園一段的鬆散沙石泥路，由向上攀變成向下走，新手不易應付。

採訪當天，我們在港鐵彩虹站C2出口外，乘搭往西貢方向的1A號新界專線小巴，約10多分鐘後於壁屋懲教所下車。然後經行人天橋，橫過清水灣道來到金璧花園前起步。

起步「硬食」陡斜鬆散沙石泥路

沿碧翠路走上斜坡頂，然後在麗莎灣別墅前轉入左邊的小路，轉個小彎，鷓鴣山很快便出現眼前。從這個角度看，鷓鴣山看似非常「親民」，一點也看不出它有剃刀的「鋒利」。經過涼亭便進入山徑，我們要先走過一段墳墓之間的小路才可上山。還好Andrew一早做好心理輔導，讓我們知道一開始就要「硬食」整條路線最困難的部分——沿着陡斜又鬆散的沙石泥路垂直攀升約150米高。這段長約500米的山徑路况相當原始，沒有什麼人工修葺的地方，需要慢慢前行。但可能因為下山有一定難度，路旁不時見到綁着「拉繩」，有行山人士會借力上落，不過，Andrew提醒勿隨便使用（見「登山陷阱」），以免招來受傷風險。

從起點開始計，慢慢走約1小時，便來到checkpoint 1——鷓鴣山山頂，這裏設有一條三角網測站標高柱，上面清楚列出鷓鴣山的坐標基本資料，原來鷓鴣山高433米，比起三尖之一的釣魚翁（344米）高近90米，但可能釣魚翁的山體實在太尖，予人更高不可攀的錯覺。而在鷓鴣山山頂往東北方向看，下方是泊滿了遊艇的西貢白沙灣，旁邊還有牛尾洲及牛尾海，可惜拍攝當日空氣中的懸浮粒子頗多，所以就算抬頭一片蔚藍，往下看時還是有點灰灰濛濛。山頂的另一邊長了一排林木，從樹隙看下去隱約見到將軍澳村，原來在上世紀80年代政府未開始在將軍澳大規模填海前，將軍澳村的村口前方便是海，現時的寶林邨、坑口、將軍澳市中心等土地全都是填海而來，人在山頂上看，才真正感受到工程的浩大。

觀景平台回望 「鷓鴣」顯露「鋒利」

沿路向前走離開鷓鴣山山頂，愈往下走，便會發現路况愈來愈「人工」，出現不少用木板、雜物堆砌而成的梯級，而且四周亦愈來愈多「僭建物」，例如有簡陋的避雨亭、疑似健身設備等。翻查資料顯示，原來地政總署早於2008年已接獲時任區議員投訴，指鷓鴣山上有許多違法搭建的設施及梯級，但當時地政總署回應指考慮到地區人士的實際需要，所以暫不處理，慢慢發展成今日的模樣。向下走約800米，便會來到checkpoint 2——觀景平台，這時回望鷓鴣山，會發現山形變得頗尖，終於感受到剃刀山的鋒利感。

觀景平台空間不算大，但可以欣賞到清水灣一帶的風景，特別是這個位置非常靠近香港科技大學校園，如果身上剛好有長焦鏡頭，或好像iPhone 15 Pro Max、Samsung Galaxy S23 Ultra等配備高倍數光學變焦的智能手機，便可活用特有的空間壓縮效果，在視覺上拉近科大校園及被攝者之間的距離，拍下打卡美照。

繼續往下走約10分鐘，會經過一個與大自然景色相當不協調的「雜物空間」，有街坊搭建的簡陋長櫈及避雨亭，還有許多奇特擺設，例如由多個浮波、警告燈、足球、籃球串連而成的「吊飾」，又有壽星公、比卡超、蝙蝠俠等瓷器及塑膠公仔列陣的「展櫃」，當日還遇到一個老伯伯在空地一角，悠閒地打磨着他從內地買回來的檸檬樹木，說準備拿來充當行山杖。奇特的空間，感覺似一個不應存在於山頭的「街坊福利會」。

鴨仔山「無頭」 美食餐廳醫肚

再往下走，很快到達一個十字路口，如果繼續向下便可走到寶琳北路離開，但今次我們還要去少女峰及鴨仔山，所以便左轉並沿着一條粗水管前進，在盡頭左轉上石級。上完石級，再往前行是清水灣道，我們則往路牌指向的「將軍澳徑」走，首先經過少女峰上的小空地，稍為下坡再上山，最後便會來到最後一個checkpoint——鴨仔山休憩公園。如果由雜物空間開始計算，來到這裏大約1.4公里（約30分鐘）。Andrew曾聽老街坊說，在未填海前，從側面看這座山的山體，就好像有一隻小鴨趴在海邊，但填海工程期間，鴨仔山的「頭部」被夷平，變成今日的厚德邨，所以鴨仔形狀已不復見。而在鴨仔山休憩公園的對面，便是清水灣電影製片廠，兩者非常接近。休息完畢，繼續下山來到鴨仔山公廁，往左邊小路前進，很快來到終點坑口村，順利征服百峰之一。

坑口村內有多間評價不錯的餐廳，例如元洲牛肉麵、Davinci Cook及Fika，如有時間，不妨跟一同行山的友人一試。●

● 行程

全長：約4.5公里

需時：約2.5小時

交通：於港鐵彩虹站C2出口，乘搭1A新界專線小巴至壁屋懲教所，約需時15分鐘；回程可步行至港鐵坑口站

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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