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飲食

酒店級歐陸菜 90分鐘任飲美酒 $268起聖誕餐 CP值超高

【明報專訊】今年樓股皆向下，節日難有心情豪食豪買。但辛苦了一整年，聖誕還是要過的。想食好些，不一定要天價，精選多家酒店及餐廳的高CP值聖誕自助餐及聖誕主題大餐，人均消費約500元，有齊和牛、威靈頓牛肉、生蠔、烤火雞，一點不失禮。在12月節慶期間，最便宜的酒店級歐陸節日2道菜午餐，200多元有交易之餘，還包90分鐘任飲精選氣泡酒、紅白酒、特選啤酒及汽水，還不趕快訂座！

聖誕將至，酒店和食肆紛紛推出節日大餐，希望分一杯羹，位於旺角的香港康得思酒店，今年各項餐飲以高性價比突圍而出。旗下歐陸菜餐廳Alibi–Wine Dine Be Social、戶外酒吧The Garage Bar，以及熱門自助餐餐廳The Place均推出節慶餐飲，低至200多元有交易。

慢煮火雞juicy 和牛五成熟最好味

設計摩登簡約的歐陸菜餐廳Alibi–Wine Dine Be Social，在12月推出節日2道菜和3道菜午餐，客人可以按菜單指引，從多款菜式自選喜歡佳餚，2道菜可自選1款前菜、1款主菜或1款甜品；3道菜則可自選1款前菜、1款主菜和1款甜品，每人價錢由268元起，還包括90分鐘任飲精選氣泡酒、紅白酒、啤酒及汽水等，性價比極高。慶祝聖誕，自是不能缺了靈魂主角——火雞。香港康得思酒店廚藝總監Paul Mcloughlin表示，他們將火雞肉真空包裝，並放入62℃的熱水中，慢煮1小時後再煎香，肉質柔軟又juicy，伴忌廉火雞肝批、蔓越莓醬汁、松露薯蓉及炒椰菜苗和香菇，甚具節日色彩。若不愛火雞的話，可選和牛上後腰脊肉，廚師將澳洲和牛放在高溫鐵板上慢煎，再放進焗爐，肉質柔軟，愈咀嚼，肉味愈濃，再蘸點大蒜忌廉和大蒜薯蓉吃，蒜味輕盈，為牛肉提味。Paul表示，和牛選三至五成熟，味道最好，再配上炒波菜、老鼠耳（木耳一種）和油封洋葱仔等配菜食用。甜品首選Valrhona白朱古力紅酒雜莓慕絲蛋糕伴聖誕紅酒雪葩，雪葩含有丁香、肉桂、橙皮等，味道複雜清新。

$498二人歎烤物 朱古力火鍋添浪漫

酒店戶外酒吧The Garage Bar由即日至12月31日更推出「星空燒烤盛會」的節日晚餐，二人價錢為498元，人均約250元！首先可品嘗法式洋葱湯，廚師將洋葱碎炒至焦糖色，加進白蘭地和雪莉酒，煮至收汁，再加牛肉清湯煮1小時，洋葱甜味四溢。再來是分量十足的燒烤拼盤，有美國肉眼扒、柏林香腸、大西洋三文魚和虎蝦，水準穩定。甜品朱古力火鍋甚有驚喜，以Valrhona 62%黑朱古力作材料，配料多達4款，包括棉花糖、新鮮士多啤梨，以及自家製布朗尼蛋糕和忌廉泡芙，把配料沾上朱古力，絲絲微甜回甘，入口不覺膩。最後來一杯味道複雜的聖誕香料酒，暖在心頭！而酒吧亦有一棵高達2.4米的聖誕樹，添上浪漫氣氛。

$448自助午餐 嘗14磅火雞、威靈頓牛肉

The Place的自助餐一向深受家庭客人喜愛，12月推出的「聖誕盛宴」包括自助午餐和晚餐。午餐定價較便宜，成人每位448元起，可品嘗即切14磅烤火雞、即開生蠔、刺身及壽司料理等美食。12月24及25日的價格調整至每位538元，若在12月15日前預訂可享85折優惠，價錢即可回落至457元，而這兩天的食物選擇亦較豐富，包括威靈頓牛肉、白蘭地龍蝦濃湯等。而到尾段時間，甜品區會關燈，廚師在火焰雪山上淋酒並點火，熊熊的藍色火焰隨即升起，把現場氣氛推至高峰！而平安夜及聖誕日包任飲汽水及果汁，若想更盡興，每名成人加$20，更可任飲指定餐酒、玫瑰酒、生啤，聖誕老人也會現身與大家拍照，夠晒氣氛！●

香港康得思酒店

地址：旺角上海街555號

網址：t.ly/EM0-L

註：另加一

Alibi–Wine Dine Be Social 歐陸節日午餐

供應日期：即日至12月31日

價錢：2道菜$268起、3道菜$288起（包括90分鐘任飲精選氣泡酒等），12月23至25日2道菜$318起，3道菜$338起

註：12月15日前致電預訂12月24及25日的歐陸節日午餐並繳付全數，可享85折

查詢：3552 3231

The Garage Bar星空燒烤盛會

供應日期：即日至12月31日

價錢：$498/2人

查詢：3552 3232

The Place聖誕盛宴

供應日期：即日至2024年1月1日

價錢：自助午餐 成人$448起，小童$268起；自助晚餐 成人$778起，小童$468起

網址：t.ly/51Krz

註：12月15日前從網站預訂12月24及25日聖誕自助午餐或晚餐並繳付全數，可享85折

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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