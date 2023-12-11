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健康

瘤言情深：雌激素反常 刺激乳腺患結節

【明報專訊】近年，許多女性體檢報告上出現「乳腺結節」，有人馬上聯想到乳腺癌，有人則不以為意。到底乳腺結節是什麼？

乳腺結節通常因雌激素反常增高，刺激乳腺異常增生而產生。大多數是良性，未必需要手術切除，但是要依醫生指示密切觀察，一旦發現結節增長速度過快，及早就醫。

乳房超聲波和乳房造影是檢查乳腺結節的常用方法。乳房超聲波是運用超聲波能量掃描乳房組織，沒有輻射，優點是能夠診斷細小的腫瘤和結節，但一些初期乳房病變例如微鈣點就難以發現。乳房造影則運用X光射線拍攝影像，檢查乳房組織是否有鈣化，能夠發現早期癌前病變。針對乳房組織密度高的年輕女士，乳房造影或未能有效檢測腫塊，因此一般以40歲作分水嶺，40歲以下無病徵女士，建議用乳房超聲波篩查；40歲以上則建議定期接受乳房造影檢查，配合乳房超聲波，兩者相輔相成。

多種乳腺疾病表現形式

乳腺結節可以是多種乳腺疾病的表現形式，比如乳腺囊性增生、乳房纖維腺瘤、導管內乳頭狀瘤、乳腺錯構瘤等良性腫瘤，惡性乳腺癌也會出現結節樣病變。而不同疾病有不同治療方法，乳腺增生和乳房纖維腺瘤都是臨牀上常見的乳腺疾病。

•乳腺增生 跟月經周期關係密切

乳腺增生多發生在20至50歲女士，估計超過60%處於生育年齡期女士都受影響。部分病人可能會感到乳房腫脹或出現腫塊。典型乳腺增生的疼痛跟月經周期關係密切。不少女性在月經前覺得乳房腫脹，時不時有刺痛感，經期結束後疼痛感會減輕或消失。大部分乳腺增生毋須治療，輕至中度疼痛患者只需心理疏導和改變生活習慣，若疼痛較嚴重且持續，可用藥物緩解。值得注意的是，若患有非典型乳腺增生（非上述情况），應及早求醫及定期監察其改變。

‧乳房纖維腺瘤 良性不會疼痛

乳房纖維腺瘤是常見的乳腺良性腫瘤，特別是生育年齡的女性。乳房纖維腺瘤通常不會引起疼痛，觸摸起來較為圓滑、易於移動且邊緣清晰。腫瘤生長速度因人而異，有些即使在沒有治療情况下也會隨時間自動縮小，有些則會持續變大。如摸到乳房有硬塊，千萬別過度驚慌，但也別掉以輕心，應盡早求醫。乳房纖維腺瘤未必會變成癌症，但需要持續追蹤，定期做乳房檢查、影像掃描，確保腫塊沒有增長。若乳房纖維腺瘤逐漸變大或持續出現痛楚等異常徵狀，醫生可能會建議手術切除，細小的纖維瘤可考慮用微創針清除。

預防勝於治療，做好以下幾點，可降低患乳腺結節風險：

1.保持愉快心情，少熬夜，戒煙戒酒，避免長期大量服用避孕藥，以及避免服用激素類藥品及食品

2.控制攝入含有雌激素的藥物和食物，如蜂王漿、蜂蜜、阿膠等；減少吃高熱量、高脂肪食物，如肥肉、蛋糕、燒烤食物、漢堡、炸雞髀等；多吃蔬菜水果，如番茄、椰菜、南瓜、提子、奇異果等；適當補充微量元素，如黃魚、蝦等

3.適當運動，避免脂肪堆積

4. 適齡生育，堅持母乳餵哺

5.重視防癌篩查，定期接受乳腺癌篩查，早診斷、早治療

文：張寬耀（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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