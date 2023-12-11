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人生下半場

健康

樂齡科技實測效益 老友記得物有所用

【明報專訊】政府早前宣布再注資10億元給樂齡及康復創科應用基金，以便為長者和照顧者配對合適產品，實現居家安老。樂齡科技產品可以提升長者生活質素，讓他們活得更長壽和健康。

開發樂齡科技產品，即使採用最先進的科學技術，若忽略用家和照顧者實際能力和需要，他們只會得物無所用。因此，推動實證為本的樂齡科技產品，評估十分重要，制訂量度指標評估產品效益，有助服務機構篩選及購買合適且有效產品。

政府大力推動樂齡科技，於2018年動用10億元成立樂齡及康復創科應用基金，資助合資格安老及康復服務單位購置、租借或試用科技產品。經過多輪撥款，社福機構購置了不少產品。有些產品在外國非常成功，但因文化差異，在香港未必適用，例如日本人熱愛浸浴，輔助式浸浴裝置在日本大受歡迎，但香港卻沒有浸浴文化，而且居住環境狹小，因而此類產品未有在香港普及。這些科技產品未必能直接套用到實際環境和工作流程，結果很快便被束之高閣。

產品測試 客觀效益數據參考

香港以往缺少評估樂齡科技產品的地方，社福機構在選購產品時，沒有客觀效益數據參考，只能依靠供應商示範作出決定。有見及此，基督教靈實協會、香港社會服務聯會、香港大學護理學院獲社創基金資助，開展樂齡科技平台產品測試支援服務，評估樂齡科技產品，目標是編寫一套「樂齡科技器材應用評估框架」，包括評估流程及參考測試方案，期望供社福界及產品研發商參考，開展更多實證為本的評估，以及推動供應商更重視產品對用家的效益。

去年5月開始，靈實開始在轄下多間院舍和長者中心評估10個不同主題產品，包括「移動及扶抱」、「防跌」、「防遊走」、「照護食」、「健康監測」、「防感染控制」、「陪伴機械人」、「通訊」、「智能環境」和「認知訓練」，其後有4間社福機構加入評估。透過參與這個項目，同工加深了對不同樂齡科技產品的了解及應用經驗。

把握黃金時間學習輔助工具

使用新產品，往往要經過一段學習期和適應期，樂齡科技產品也不例外。長者身體退化一般是整體的，當身體機能下降時，認知能力也會減弱。所以當長者需要使用樂齡科技產品時，可能已失去學習使用產品的能力。我們測試其中一項產品時，就發現以上情况；解決方法可能是要把握黃金時間，在長者能力稍為變弱時，便鼓勵他們學習使用產品。以我自己為例，在測試智能耳機助聽器期間，我也買了一部耳機試用，因為在不久將來，我或者需要用輔助器材。現在先掌握科技走向，將來便懂得選擇切合自己需要的產品。

另外，透過評估，我們注意用家使用產品時可能出現的特別反應。舉例說，離牀預警系統是常見產品，可偵測長者翻身及坐起等動作，發出警報提示護理人員前往協助，以減低長者自行落牀而跌倒的風險。在院舍評估一款防跌系統時，院友在牀邊跌倒的次數確有輕微減少，但原來也有反效果，有院友可能不想牀邊提示盒在他翻身時反覆響起，竟然自己下牀關掉警報，甚至有院友在日間選擇坐在輪椅上，而不似往常在牀上休息。從此次評估經驗，讓我們更留意產品是否容許因應每個用家不同習慣，設定不同警報門檻和時間，而照顧者也要時刻留意用家的反應和習慣的改變，以免產品未能發揮原來功效。

依用家習慣調整 發揮產品功效

今次評估使我們的知識和技巧都有增長。靈實正與香港大學護理學院合作，將評估所得到數據和累積經驗，編寫成「樂齡科技器材應用評估框架」，將經驗傳承下去，推動實證為本的文化。政府宣布將額外注資10億元給樂齡及康復創科應用基金，以及推動服務機構提供樂齡科技產品讓長者、殘疾人士及其照顧者借回家使用，我們更需要掌握這些知識，篩選樂齡科技器材，以便為長者和照顧者配對合適產品，實現居家安老。

文：梁文英（基督教靈實協會樂齡科技平台項目總顧問）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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