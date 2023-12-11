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健康

談痛說情：痛風點止關節痛

【明報專訊】痛風是一種常見的急性骨骼痛楚疾病，經常發生於腳趾公、腳跟及膝關節位置，發作時患處突然出現紅腫熱痛。有說痛風名稱由來，是因患處即使被風輕輕吹過，也可引發劇痛。痛風發作來得又急又烈，卻不難處理，透過消炎止痛藥及其他特效藥便可有效止痛。不少患者有見痛楚能夠輕易紓緩，便掉以輕心，滿以為再發作時才看醫生，或自行購買止痛藥便可輕鬆把痛風打發掉。在醫生角度來說，痛風患者也如輕風般，止痛後便瞬間消失。

痛風結石破壞關節 皮膚潰爛

然而，痛風發作只是一個警號，提示患者體內尿酸代謝出現毛病，以致過多尿酸積聚於關節引發炎症及痛楚。止痛只能治標，如沒有正視尿酸過高的問題，有可能令痛風重複發作，以致患處關節變形，或形成痛風結石破壞關節及造成皮膚潰爛；而且經常服用消炎止痛藥也會增加患上胃潰瘍、腎病及心血管疾病的風險。

此外，痛風患者體內尿酸過多，有可能是腎臟功能出現毛病，無法排出尿酸所致，而痛風也跟代謝綜合徵有關，例如高血糖、高血脂、高血壓、過胖等。

因此，從醫生角度來說，處理痛風最大考驗不是止痛，而是讓患者不要在止痛後便如風般消失離開，應好好正視與痛風相關的一系列慢性疾病，盡早接受檢查及治療；以及明白止痛只解燃眉之急，治本還得從降尿酸着手，才能減少痛風發作的機率。

除了保持健康生活和飲食習慣，目前有不少有效的降尿酸藥物，當中以別嘌醇（allopurinol）最為普遍使用。它透過抑制身體產生尿酸，令血液中的尿酸水平下降，是有效治療痛風的藥物。然而少數患者服用別嘌醇後會出現嚴重過敏反應，包括發燒、發冷或頭痛，然後出現皮疹、水疱等，患處感到紅腫痕癢，甚至帶來可致命的史蒂芬斯–強森綜合徵（Stevens-Johnson syndrome）。研究發現，帶有HLA-B 5801基因人士較容易發生上述過敏反應，建議在服用別嘌醇前先做基因測試，了解出現過敏反應的風險，以選擇適合的降尿酸治療。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

■中大痛症頻道

bit.ly/47ksJWy

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