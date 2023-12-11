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健康

「流產假」確認小生命曾經存在 慰藉失胎父母心靈

【明報專訊】香港出生率持續偏低，行政長官在今年《施政報告》提出多項鼓勵生育措施，匯豐銀行日前公布明年起增加香港員工有薪產假由16周增至20周，侍產假由10天增至40天；亦有本地政黨提出設立「流產假」的提議。

「流產假」或涉及政治討論，但我只想分享失胎母親的身心需要，以及現時香港勞工法例對失胎母親的保障。

社交網站留言區內，有不少人認為設立流產假是貽笑大方、不切實際。其實流產假並非天馬行空的想法，台灣早在2014年就已經有此安排。根據台灣法例規定，懷孕3個月以上流產者，可獲得4星期產假；懷孕2個月以上未滿3個月流產者，可獲得1星期產假；懷孕未滿2個月流產者，可獲得5日產假。

坐月調理讓身心休息

按照華人傳統，孕婦分娩後，需要「坐月」，讓身體得到休息和調理。其實，經歷失胎的女士同樣需要坐月，尤其透過藥物或手術流產，對子宮影響大，要有足夠休息時間。台灣有婦產科醫生建議，坐月時間視乎懷孕周數而定；少於12周，建議休養7至14日；介乎12至20周，則建議休養20日；多於20周，就已經等同足月生產，應該休息30至40日。

除了身體需要調養，經歷失胎後，母親的心靈都需要好好休息和關顧。在過去幾年我一直參與失胎相關的工作，曾經為失胎父母提供輔導。在過程中，聽到不少失胎母親述說由期望變為絕望的失落，她們普遍帶着自責、自我質疑、憂慮、憤怒等感受。若要她們在失去胎兒後，短時間內平復心情，並且恢復至正常狀態，實在是強人所難。

懷孕不足24周 胎死腹中無產假

既然失胎母親身心靈都需要休息，那麼香港現時政策有否回應她們的需要？香港需否設立流產假？

要解答上述問題，先了解香港《僱傭條例》。條例列明懷孕28周或以後流產女性僱員，只要在產假開始前按連續性合約為僱主服務，並給予僱主懷孕及準備放取產假的通知，便可享有連續14周產假。在2020年12月11日生效的《2020年僱傭（修訂）條例》，更將流產懷孕期下調至24周，即女性僱員在懷孕24周後流產，只要僱傭合約屬「連續性合約」，可享有連續14周產假。

即使香港現時並沒有流產假，只要女性僱員符合以下兩項條件的任何一項，都可以有14周有薪產假：

第一，懷孕超過24周而流產。不論胎兒在母體內已經死亡，或在誕生後才夭折，女士都可得到14周產假休息

第二，懷孕不足24周，但嬰兒在誕生後才夭折，都當作正式分娩，同樣有14周產假

至於懷孕不足24周，而胎兒在母親體內已經死亡，則不會獲得任何產假。當然，這些女士可以按身體需要看醫生，拿取病假休息，但病假日數，由醫生評估決定。

對是否擁有這孩子感迷惘

縱使香港沒有流產假，但經歷流產的女士可以按懷孕周數獲得產假或病假以作休息，那麼還需要多此一舉設立「流產假」嗎？

我認為香港值得設立流產假，因為這對失胎父母來說，還有深層意義和價值。差不多每對失胎父母都會對自己是否擁有這孩子感到迷惘。例如當有人問及「你有多少個孩子？」時，他們或難以回答，並且內心隱隱作痛，大都選擇埋藏這段經歷。或許他們未必想如此做，但因為大部分人都不懂如何面對這個從沒見過、若有若無的小生命，失胎父母為免令他人尷尬和難堪，都會選擇沉默。其實不少關懷失胎父母的資料都指出，其中一件令他們在悲傷中最感安慰的事，就是清楚確認小生命曾經存在。即使彼此相處時間甚短，但他們絕對是這孩子的父母。

失胎並不單單帶來生理方面的損害，心靈創傷可能更為嚴重和持久，設立流產假可以對失胎父母帶來身分肯定和安慰。長遠而言，應將失胎納入男士侍產假的申請範圍，因為失胎父親同樣有情緒需要，另外他們亦可以運用這些假期陪伴剛剛失胎的伴侶，成為她們最有力的依靠。

或許有人認為流產假會令失胎父母被標籤化，因為申請流產假時會讓大家知悉此事發生。對此我並不同意。失去至親並不是一件羞恥事，為何需要隱藏？在其他人面前「扮沒事」壓抑自己的哀傷，難道這不會帶來更大的傷害嗎？我尊重每個人都有權選擇是否將自己的經歷告訴他人，但前提是，社會要有這個選項去包容、接納和肯定每個人的獨特需要。

失胎支援

◆延伸閱讀及學習：

‧繪本《我永遠是你們的孩子》

•書籍《天使爸媽的生命教育》

•網上電台節目《小天使你知道嗎？》、《寄給小天使的信》

•電視節目《死神九問2——失胎不能說的傷痛？》、《死神九問2——天使的足跡，能否在人間？》

◆社會服務：

•恩遇——明愛失胎支援中心

（網址：fsgpmp.caritas.org.hk

•女青——賽馬會「小足．福」失胎支援計劃（網址：www.jcperinatal-bc.hk

文：梁梓敦（安寧服務社工）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕梓想談死 流產 失胎 流產假

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