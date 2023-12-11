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健康

澤星寄語：常懷感恩

【明報專訊】早前我參加香港風濕病基金會一年一度的病人研討會，聽取病人有關治療的意見和經驗。在會上，很多病人都感謝醫生為治療他們而勞心勞力。其實我們身為醫生，也要感謝病人的教導與啟發，尤其是他們抵抗疾病的勇氣和毅力，以及家屬的支持。他們對生命的熱愛，正是我們不懈探索的動力。

同樣地，每年畢業禮上都有不少學生向我道謝，亦有家長感謝我栽培他們的子女，讓他們得以實踐理想，服務社會。身為醫學院院長，我也要感謝學生和家長的支持，否則醫學院就無法實踐作育英才、守護民康的使命。在教學的過程中，教師與學生的交流往往是雙向，即所謂「教學相長」，不僅學生得益，教師也會從中有所啟發。

說起「教學相長」，很多人都認為是學術或課業上的交流。誠然，今天學生的成長環境、學習經驗和思考模式，跟我們做學生的年代大不相同，他們的提問和關注事項，往往超越我們所知所想，有時甚至會挑戰我們固有的想法。對我來說，這確是相當有趣並值得珍惜的學習機會。但學生對師長的影響，遠不止於此。

生命最後時刻 仍為病人貢獻力量

最近我參加了一名具博士學歷的醫科生梁兆昇同學的喪禮，回想他對生命的熱愛、對學術的熱忱，也給我上了寶貴的一課。梁同學攻讀內外全科醫學士學位第3年的時候，不幸確診末期鼻咽癌，隨即接受多次放射及化學治療，可惜跟病魔搏鬥18個月後病逝。

學生英年早逝，我身為師長自是痛心，但又為他堅毅不屈的精神而動容。在治療期間，梁同學堅持回到學校上課，並繼續參與實驗室的研究工作。他的兄長也是醫生，百忙中仍堅持護送弟弟往返校園。儘管罹患重病，梁同學仍然跟平常一樣努力鑽研，並發表了多篇學術論文，成績斐然。可以說，梁同學始終堅守醫者的使命，即使到了生命的最後時刻，仍積極為病人的福祉而貢獻自己的力量。

生與死的考驗未免太沉重，但有時在這種極端的情况下，才可彰顯我們的能耐。梁同學那驚人的意志力和執行力，再次提醒我當年為什麼要學醫，以及身為醫者應有的態度和使命感。所以，我很感謝梁同學以生命為火炬，燃亮自己之餘，也燃亮了他人。

我從事醫療和教育工作多年，愈來愈覺得常懷感恩之心十分重要。前文敘及的事例已說明，教師與學生、醫生與病人，不盡是施予和接受的關係，也是互相砥礪和扶持。學生和病人也可以是我們的老師，開拓我們的眼界，引導我們思考一些以前從未想過的事情。因此常懷感恩之心，可以讓我們保持謙卑，繼續提升自己，為造福社會而努力。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕生命教育 生命鬥士 醫科生 健康 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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