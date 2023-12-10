無定向學堂：牧師辦交流團開課堂 生死教育 悟如何活得更好

台灣各大學通識課

不少本地學校會舉辦生死教育的體驗活動，但學校的教育課程中多數看見的是「生命教育」，而非「生死教育」，兩者有分別嗎？黃民說它們相似但不相同，生命教育很多時候是關於成長，也會教人認識死亡，但不如生死教育般談及人生的意義，也不會提到臨終關懷的部分。他說死亡無可避免，「就算年輕也要面對死亡」，討論死亡的議題「只要你開始返學就講得」。

黃民說死亡教育結合多個學科，它首先在1950年代末的美國興起，主要討論三大議題：Death（死亡）、 Dying（臨死） 和Bereavement（喪親哀慟），從此導出4個跟死亡相關的專業，即死亡教育或生死教育、臨終關懷、悲傷輔導、殯葬管理。美國的死亡教育概念後來傳至台灣，由「台灣生死學之父」傅偉勳於1993年創立「生死學」，生死學更成為台灣各大學的通識科目，講述宗教的死亡觀、東西方哲學的死亡觀、社會學及心理學等多個學門的死亡觀、生死教育的應用（自殺者的心理輔導、生死輔導與諮商、臨終病人的需求、如何跟兒童談及死亡、臨終關懷）、死亡倫理學、死亡的心理及社會意義，對死亡的自我規劃（如臨終安排）；涉及的議題包括死刑、戰爭、墮胎和安樂死等。

提人生意義、臨終關懷

黃民舉辦15年的生死教育課「人生最後的一課」，便是參考台灣各大學，從文學、哲學、宗教和醫療等多角度探討人生、死亡、臨終及哀慟的話題。黃民教授的內容除了提及安樂死和自殺，還有每個人都應為自己準備的「平安三寶」，分別是遺囑 、持久授權書、預設醫療指示，亦會講述如何準備自己的喪禮，不過他認為從哲學探討生死的問題更重要。

黃民的生死教育課部分引導思考的問題：

1. 為什麼我們要談論死亡？

答：每日都有人死亡，我們的人生很短暫。死亡不會破壞我們的生命， 反而是生命一部分，所以我們應該好好認識和明白它。

2. 談論死亡有什麼好處呢？

答：認識死亡，讓我們更熱愛生命和生活，珍惜身邊人，活在當下，活得更好。

3. 人死了之後去哪裏呢？

答：不同宗教有不同答案。基督教認為人死後會上天堂。

4. 人生有什麼意義呢？

答：奧地利精神病學家維克多‧弗蘭克說：「人會為意義而生，也肯為意義而死。」人生是為了好好過活，迎接死亡。生命的意義因人而異、因時而異，每個人都有自己特定的人生使命。

5. 如何解釋死亡？

答： ‧醫學方面：停止呼吸、瞳孔放大、心臟停頓等身體表徵

•法律方面：基本上與醫療方面看法一致來決定人死亡

•社會學方面：有些人雖然活着，但過的生活可能與死人無異，不被人感覺其存在（social death）

•宗教方面：相信人的死亡不是終結，還有永生、死後生命等後續

生死本為一體，就如銀幣的兩面，一面就是生，一面就是死，我不可以只是談生，不談死。

以上問題不一定有固定答案，黃民說隨年齡增長，閱歷更豐富，每人對生死都有屬於自己的感悟。為什麼人們害怕談論死亡？為什麼不能正面討論死亡？他說這些是很常見的問題，透過提問，花時間尋找答案，自然會在探索未知事物的過程中產生熱誠，找到人生的意義。

可引導兒童反思

黃民說回現在的社會問題，拆解中文的「學問」二字，說的不止是知識，也講求發問，而香港屬於規訓社會，人被社會紀律和規範約束，而做出「正確」的行為。黃民說，學校教育教會學生如何回答教師的問題，卻沒有教學生解決他們的人生問題，例如找到自己的目標和做人的態度，「當你愈認識自己生命的意義，不枉此生，就不會用不正確的方法來結束自己的生命」。

黃民說年紀小至兩三歲的兒童，還未懂得討論生死，但他們看到親人離世，也能用行為表達情緒。引導人們反思生死的意義，要從他們上學開始，可按年齡需要舉行不同體驗活動：

‧閱讀繪本（適合對象：小學生）

以細膩的圖像和直白的文字，敦述與生死有關的故事，易於接受，能觸發思考

‧參觀墳場或殯儀館（適合對象：中學生）

了解死後殯葬，尊重先人，從死而思生，明白死後會離開世界，死亡是永久的

‧寫遺書（適合對象：成人）

年齡愈大，愈近死亡，模擬寫遺書提早為死亡規劃，回望過去而反思當下，珍惜眼前一切

躺棺材讀遺囑 場景真實眼淚「爆發」

雖然香港的教育系統不算注重生死教育，學校不像台灣般設有正規的生死教育課，未有系統且深入地學習，就像台灣的南華大學設有生死系，從殯葬服務、社會工作、心理諮詢、哲學及生命教育等層面教授生死學，但黃民說本地一些非牟利機構舉辦很多體驗活動，已算不錯。

黃民亦曾舉辦7次生死教育交流團，去過台灣金寶山日光苑和鄧麗君墓園憑弔、在花蓮慈濟大學觀摩大體老師、在慈濟醫院心蓮病房認識安寧服務，也到了苗栗仁德醫護管理專科學校進行死亡體驗。仁德醫專的死亡體驗對他尤其深刻，參加者要獨自一人躺在棺材裏，寫完遺囑再念出來，「投入那個場景之中，想起當下是生命的最後一刻，再想到自己的親人，眼淚『大爆發』」，那種瀕臨死亡的真實感最能直擊參加者的內心，更加想要珍惜眼前人。

假如學生對這些體驗活動不感興趣，黃民提議可從日常學習的詩詞歌賦入手，例如「唐宋八大家」之一蘇軾的詞《江城子》：「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。」裏面提及天人永隔的哀慟，是作者自身經歷，寫妻子死後十年在夢境相見的畫面，學生了解過背後故事，對生死能有更深切的反思。

藉災難大事 與長輩談生死

目前黃民開辦了至少80堂生死教育課，參加者問得最多不是生死的意義，而是「怎樣跟我的父母或家中長輩討論生死議題？」傳統觀念中，死亡一向是禁忌話題，參加者感到有口難言，該如何開口？「為人子女首先不能自我設限，認為不能跟父母談死亡，然後嘗試借題發揮，即透過一些事件開展討論」。黃民舉例說，可藉出席喪禮前後的時間，又或者是一些重要人物的離世、大災難等，跟父母提起死亡的話題，「他們便會感覺死亡離自己很近，要開始思考」。

黃民說死亡跟每個人息息相關，每多活一天，離死亡更近一步，人始終要有「某一天我們會離開這個世界」的警覺，再三強調「死亡是絕對的，是必然發生的事」，是避無可避的議題。他將近70歲，除了思考要金盆洗手，不再教授生死教育課，也會想到死亡。他活了那麼多年，親歷的生離死別多不勝數，他曾主持一個只有1個月大嬰兒的喪禮，笑言「我比他長命得多，上天待我不薄，我沒什麼可抱怨」。

對於死亡，他早有心理預備：「我常常告訴自己，我準備好了，死亡來臨時也不會有遺憾，沒什麼好後悔或捨不得的」。他面對死亡的坦然，不得不提今年2月他做大腸腫瘤手術，那時「醫生說我有腫瘤 ，我仍然每天睡覺，因為我知道是生是死並非最重要的事，重要的是我知道每一天活着的意義」。

提到活着的意義，便想起殯葬禮儀師陳培興在訪問中跟記者說的一句話：「如果你在（人生中）悲劇的位置離開了（世界）， 故事就永遠停在那裏。只有我們的人（肉體和靈魂）還在 ，故事才可以寫下去，才有翻轉（悲劇）的可能。」

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 黃煒

{ 編輯 } 利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao