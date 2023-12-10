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副刊
2023年12月10日星期日
星期日生活
星期日生活
黃仁龍寄語年輕人：瞓好啲、睇闊啲 情緒自救
有誰陪伴
周日話題：粵語中樂×音樂劇 突破限制——《大狀王》
同場加映：朴贊郁導演談AI拍戲 可美若天仙 沒意外驚喜
五音筆傳：請不要停止無謂的品味戰爭
無名周記：垃圾的前世今生
開門讀書：漫長的告別
星期日現場：走訪墨西哥——危地馬拉邊境 遇中國人冒死徒步雨林偷渡
同場加映：花開花落記錄四時：專訪建築師林偉而
病中筆記：病人的玩具（之一）：在雲上小便——致西西
放心寫作：#68 〈You are what you listen to〉
讀者來信：多變的焦慮
阿貓阿狗：#213 骨患（一）
平安祭：喜訊
movie chic, movie style：《金手指》：年度港產大片
論語‧電影：《洛奇》：一個愛情故事
家明雜感：《殺手》 終結生命的收納達人
影片簡評
單元連載：香港書78
星期日文學‧2023布克獎：保羅．林奇《先知之歌》——西方中心的反烏托邦小說
{失敗達人}莫昭如 三次重生 理想主義中堅 藝術變革社會 激烈到溫和
盤中食事：天津飯 金裹碎金飯
路邊考現：記錄城市脈搏 見證轉變 紅綠燈提示聲音唔同咗？
ways of seeing：跨地域體驗 多媒介呈現 各處田野的陰影
無定向學堂：牧師辦交流團開課堂 生死教育 悟如何活得更好
未來城市：向「搵笨」說不 影視業合約精神 政府做起
影片簡評
【明報專訊】《 萬里千尋》I
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黃仁龍寄語年輕人：瞓好啲、睇闊啲 情緒自救
有誰陪伴
周日話題：粵語中樂×音樂劇 突破限制——《大狀王》
同場加映：朴贊郁導演談AI拍戲 可美若天仙 沒意外驚喜
五音筆傳：請不要停止無謂的品味戰爭
無名周記：垃圾的前世今生
開門讀書：漫長的告別
星期日現場：走訪墨西哥——危地馬拉邊境 遇中國人冒死徒步雨林偷渡
同場加映：花開花落記錄四時：專訪建築師林偉而
病中筆記：病人的玩具（之一）：在雲上小便——致西西
放心寫作：#68 〈You are what you listen to〉
讀者來信：多變的焦慮
阿貓阿狗：#213 骨患（一）
平安祭：喜訊
movie chic, movie style：《金手指》：年度港產大片
論語‧電影：《洛奇》：一個愛情故事
家明雜感：《殺手》 終結生命的收納達人
影片簡評
單元連載：香港書78
星期日文學‧2023布克獎：保羅．林奇《先知之歌》——西方中心的反烏托邦小說
{失敗達人}莫昭如 三次重生 理想主義中堅 藝術變革社會 激烈到溫和
盤中食事：天津飯 金裹碎金飯
路邊考現：記錄城市脈搏 見證轉變 紅綠燈提示聲音唔同咗？
ways of seeing：跨地域體驗 多媒介呈現 各處田野的陰影
無定向學堂：牧師辦交流團開課堂 生死教育 悟如何活得更好
未來城市：向「搵笨」說不 影視業合約精神 政府做起
黃仁龍寄語年輕人：瞓好啲、睇闊啲 情緒自救
有誰陪伴
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家明雜感：《殺手》 終結生命的收納達人
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