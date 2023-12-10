黃仁龍寄語年輕人：瞓好啲、睇闊啲 情緒自救

3年前，黃仁龍指出，本港的精神健康問題，無法與社會問題分割，勉勵港人即使未能改變環境，總能選擇回應的方法。這樣的意見，讓人覺得他貼近民眾，理解民情。數年過去，香港移民潮持續，雖然街上不再動盪，但社會氣氛同時冷清；疫情結束後，青少年的精神健康亦不見大幅改善。現在，黃仁龍會有怎樣的建議？

「我經常鼓勵年輕人不要放棄自己的理想和價值，如果年輕人沒有理想和價值，我們的社會就沒有希望了。」黃仁龍的說法沒變。當社會環境轉變，年輕人追求理想必定面對掣肘。他着年輕人不要遇到困難，就馬上認為事情不會有轉機，「達成理想的途徑，不會只有一個，你應該多些靈活地思考。可以試吓不同的方法，兜過去，用另一個方法去處理」。

黃仁龍承認，現在青少年的精神健康問題嚴重，需要有更合適的支援。委員會委託港大、中大的調查顯示，接近四分之三出現精神疾病的青少年，沒有尋求專業協助。他說，最近很多報告和數據，確認了很多人一直以來的共識，自己上任的時候已經感到問題迫切；要快點追上應該要有、但一直未有的精神健康措施。就青少年方面，委員會推動了「醫教社同心協作計劃」，在他任內覆蓋至210間學校，希望以提供校外資源的方式，及早識別和支援學童的精神、情緒需要。然而，今次受訪，他強調自救的方法。

「我覺得精神健康其實是一個態度的問題，外面的事情，不可能樣樣都如你所願。最近學生輕生的情况嚴重，當他們有好多壓力，是否我們把所有壓力拎走，就能夠解決問題呢？這是沒可能的。」黃仁龍說，每人都會面對一定的壓力，亦會遇到事情不順暢的情况，關鍵在於如何正面面對，不要被挫折拉低自己，變得抑鬱、焦慮。

香港年輕一代，近年常說「飲多啲水」、「讀多啲書」，黃仁龍則建議年輕人睡好、睡飽，走多些路，為自己梳理情緒。「睡好些，個人、處理問題都會正面些，這些是有晒報告講的。好的睡眠，REM（快速動眼期睡眠）是非常緊要，深層睡眠可以將你一路積壓下來的情緒清理，解難、學習的能力也會提高。」

「keep yourself sweet」

黃仁龍兒時，家人靠在街頭賣雪糕維持生計，他由基層「雪糕仔」努力至律政司長的經歷，讓他深感拚搏精神的重要。但他同時認為，把目標放在無可能達到之處，只會讓自己焦慮，減低自我價值。他希望港人「keep yourself sweet」，花心思讓自己和周圍的人開心些，建立正面的關係。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝曾跟他提及，一些學校請雪糕車開到校園，免費請所有學生吃雪糕，令大家非常開心。黃仁龍說，日常只要有類似的開懷小事，壓力就可以得到釋放。

他的自我格言是「大丈夫當朝碧海而暮蒼梧」，認為迎接變幻，靠的不止是知識，還要有更廣闊的視野。「好像很cliche（老生常談），但我覺得年輕人要裝備自己，我們看事物的角度可以再闊些。」他鼓勵年輕人不要安於現狀（keep yourself comfortably），要多遊覽世界，看到其他人的長處和弱點，再反省自身。

這些道理都是中肯的。可是，如果真的受情緒困擾，無辦法自救，可以怎麼辦？黃仁龍說我們可以打開WhatsApp，找好友談談天，「哪怕只是問聲how are you？如果好友回覆你，很好。如果能夠見面，就最好」。

另一邊廂，黃仁龍亦提醒，精神健康的範疇很多，不止包括青少年。他知道最近的新聞報道和電影《年少日記》讓不少人關注學童輕生問題，認為多人認識到議題是好事，但呼籲不要過分關注，因為如果不斷提及，可能會為輕生者家人帶來二次傷害和連鎖效應。

他還記得上任後曾到葵涌醫院探訪，看到八旬老婆婆用針筒為有精神病的50歲女兒餵食，又看到瘦削得誇張的厭食症兒童接受強制進食，讓他「不用死」。這些場景都讓他震驚，覺得幫助所有受精神問題影響的脆弱群體，是政府必須要做的工作。

黃仁龍在委員會期間，除了針對青少年的措施，還做了Shall We Talk公眾教育計劃，減少對精神病的錯誤認知，以及建議政府跨部門合作，及早識別和支援所有有精神需要的人士。他說，香港公營精神健康服務人手不足，已經是不爭的事實，短期內難以改變。若放任輕微的精神問題惡化不理，人手短缺的情况只會更嚴重。委員會建議政府增加醫院精神科以外的途徑，如經訓練的心理健康主任（Psychological Well-being Officer）和心理健康社工（Mental Health Social Worker），讓有需要的人士可以有多元化支援；政府已採納其中建議，將在地區康健中心增加精神健康篩查及跟進服務。

「精神健康諮詢委員會只是一個諮詢性組織。」對黃仁龍來說，未來紓緩香港精神健康問題的關鍵，在於成立一個更高層次、有決策和執行能力、統籌不同部門的單位。「比如說醫教社計劃，一定會牽涉到教育局、醫管局和社署等更多部門。很多政府同事都很有心，但每個部門都有自己的工作優先次序，要跨部門調動資源，需要更多協調。」

應為家屬提供更多協助

如果可以有更多時間，他希望為精神病患者的家人做到更多。他以2015年的香港精神健康調查計算，每7個香港人中就有1個出現不同程度的精神健康問題，如果每個患者有3個家人，那麼受影響的就會是400萬人。可是，往往精神病患的家人遇到問題，由於怕被異樣眼光看待，不會找尋協助；政府應更主動找到他們，提供支援。

就委員會的工作成效，黃仁龍說無法把它量化，惟形容自己像一塊磁石，在精神健康事件被報道時，常被問到「喂，你怎麼沒有做事？」他只能安慰自己說：至少社會上有更多人更關心精神健康了。

文˙梁景鴻

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao