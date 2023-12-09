Leica M11-P為相片認證 確保「原汁原味」

M11-P外觀上延續了M系列相機的含蓄，去除正面的紅色Leica標識，改為頂部的手繪字體（圓圖），使相機更加低調。機身由堅固的鎂合金製成，頂板和底蓋分別為鋁合金和黃銅材質，保護內部元件的安全。使用藍寶石水晶玻璃的液晶顯示熒幕，具有防反射保護塗層，確保在各種光照條件下都能清晰顯示。硬件方面，它配備了6030萬像素的背照式感光元件、3倍解析度技術和高性能Maestro III處理器，以及256GB內存容量。為了完美配合M11-P，Leica還推出了黑色皮革材質的M系統相機包和背帶，符合簡約設計理念。●

Leica M11-P規格

感光元件：6030萬像素全片幅CMOS

屏幕：2.95吋觸控LCD

快門：60分鐘-1/16,000s

ISO：64-50,000

重量（淨機連電池）：約530g（黑）／約640g（銀黑）

售價：$75,800（淨機）

查詢：2385 0118（Leica ）