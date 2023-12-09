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1/80,000秒速攝無變形 Sony A9III全域快門 記錄真實一剎

【明報專訊】日常拍攝打打卡，一般手機已經勝任有餘，甚至靠改圖軟件、人工智能繪圖「無中生有」，高階相機於是都向着更專業的方向發展。主打高速運動拍攝的Sony A9系列無反相機，預先發布了明年初才推出的Sony A9III，以「全域快門」技術為賣點，在極速拍攝下都不會遇上畫面變形問題，從而實現1/80,000秒極限快門、120fps連拍速度；Leica新推出M11-P則內置「認證」功能，能證明攝影師所拍攝的圖片「原汁原味」，不是改圖「照騙」。

Sony A9III號稱是第一部搭載全域快門（global shutter）的全片幅無反相機，有什麼厲害之處？那就要先上一節攝影課。相機快門主要分為機械及電子兩種，機械快門由於物理限制，快門速度遠遠及不上電子快門，然而電子快門也有其他問題，就是「果凍效應」（見「知多啲」）引致畫面變形。A9III的全域快門技術則可解決果凍效應，讓拍攝者毋須再為選擇機械或電子快門而煩惱。

任何快門速度皆能閃燈同步

A9III不設機械快門，電子快門速度最高1/80,000秒，相比一眾對手（Canon R3為1/64,000秒，Nikon Z9為1/32,000秒）更快，讓攝影師以前所未有的方式來捕捉決定一瞬。另外，相機能夠在所有拍攝速度下實現閃光同步，即使1/80,000秒快門都能夠引發閃燈，解決了高速拍攝影響閃燈火力的問題。不過要用盡1/80,000秒的速度，還需要鏡頭及閃燈來配合。另外連拍時最高快門速度會減至1/16,000秒，據報要待日後軟件更新才支援1/80,000秒。

連拍速度達120fps無黑屏

說到連拍，A9III連拍速度高達120fps，是自家頭號旗艦機Sony A1的4倍，而且不會出現黑屏問題。A9III擁有品牌一貫強勁的自動對焦系統，即使120fps連拍也全程支援自動對焦及自動曝光。影像穩定方面，A9III配備8級光學5軸機身防震，跟Sony其他旗艦機看齊。

更多對焦區域尺寸 支援5GHz高速傳相

A9III在拍攝上還有多項新功能，包括可自訂對焦區域尺寸，在S、M、L外新增了XS和XL；「Pre-Capture」預先拍攝功能，則可讓相機提前記錄按下快門前約1秒的影像。至於拍片功能雖然不是A9III主打，但它仍支援4K/120p影片拍攝。要處理容量如此龐大的相片及影片檔案並不容易，A9III為了加快工作流程，新加入了篩選播放影像功能，讓用家快速回看已拍攝的相片，而且資料傳輸速度是前一代的兩倍，支援5GHz通訊，讓攝影師可以高速而穩定地立即傳送影像。

A9III主要對象為職業攝影師，所以有一定操控需求。今代手柄形狀設計更符合人體工學，用家還可加購垂直手柄VG-C5（售價待定）進一步提升操控手感。新機早前已經來港給予記者們試玩，但香港的正式發售日期仍未公布，預計會在明年第一季推出。●

Sony A9 III規格

感光元件：2520萬像素全片幅

屏幕：3.2吋側反式觸控LCD

快門：30-1/80,000s

ISO：125-51200

儲存：SD Card／CFexpress Type A×2（最高2TB）

其他：光學5軸防震、120fps高速連拍

重量：702g（連記憶卡及電池）

售價：$46,990

查詢：2833 5129（Sony）

● 知多啲

果凍效應拍出「靈異照片」

圖中電纜杆被風吹歪了嗎？這是「果凍效應」引致的畫面變形。當拍攝高速移動的物件，或拍攝者身處移動中的交通工具，便可能拍出這種「靈異照片」。（見圖A）

現今手機或相機大多使用CMOS感光元件，其特點是按快門一刻，並非一口氣同步記錄整個畫面，而是由上而下逐行曝光，像百葉簾一樣。由於時間差，當途中畫面高速移動了，便會引致變形。尤其是使用電子快門，問題會遠比機械快門嚴重；而「全域快門」能同步記錄整個畫面，理論上可消除果凍效應。●

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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