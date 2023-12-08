鹽田梓「石陣」接通天地

鹽田梓集百年客家與天主教歷史，在海上已遙遙可見的作品《天磊石陣》，重新演繹這段往昔。從鹽田梓碼頭下船後直行，經鹽光保育中心左面的小徑上坡，太陽的光輝將我們領往由12顆大石圍成的石陣，中間的4條石柱撐起圓頂，表現出中國「天圓地方」的思想。陽光從圓頂中央的孔洞引入，灑落階梯上，恍如接通天地。

「飄浮小島」再坐一會

原路返回鹽光保育中心，往左走經過百年樟樹、鄉誼茶座，來到分岔路後轉左上行幾分鐘，便看到「飄浮」在村屋附近的「小島」。《璃‧島》將逾500個廢棄玻璃瓶再造成回收玻璃磚，蓋成這座「浮島」。外形呼應鹽田梓地貌之餘，高低處還巧妙化身桌椅，供遊客歇腳。休息後繼續前行兩分鐘，經過壁畫後從右方樓梯下行。還記得上屆此處仍是一片無遮無掩的平地，今年重遊舊地時坐在新加蓋的木亭《畫梓》內乘涼，愜意得很。它取名自「畫紙」諧音，屏風處的「原稿紙」有一首圖像詩，繪出鹽田曬鹽、務農畜牧、乘船出西貢買賣等的村民日常風景。乘船回西貢市中心，歸家前別錯過西貢海濱公園內的《再島敘：穿梭天氣間》，作品募集多名西貢海居民的故事，連結成起伏有致的西貢地貌，將故事如漣漪一樣擴散開去。

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