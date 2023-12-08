藝遊西貢海 解鎖新地點 村民「情書」導賞滘西

現正舉行的第2屆西貢海藝術節擴大範圍，從鹽田梓、橋嘴洲延伸至滘西洲與糧船灣，藝術節期間開通新航線，終於有機會解鎖新地點！原來滘西洲不止有高爾夫球場，還有一條小漁村；糧船灣曾有一間沒有校歌的公立學校……藉這趟藝遊，一邊欣賞散佈各處的藝術裝置，一邊拾遺村民故事。

以六角岩柱獨特地貌聞名的糧船灣，曾是西貢海域最大島嶼，自1970年代左右興建萬宜水庫東西兩壩後，就與西貢半島連接起來。以往到糧船灣需從萬宜水庫或北潭涌麥理浩徑遠足而至，藝術節期間則開設「跳島」街渡連接西貢市中心、糧船灣與滘西洲，而運輸署早前亦開通新航線，在星期六、日及公眾假期往來這3處地方。

「六角鏡柱」細說糧船灣文化歷史

今年糧船灣、滘西洲各有3件全新藝術裝置，其中糧船灣作品位置較分散，需時探索，今趟藝遊就從糧船灣起步。從西貢公眾碼頭登船後，大約45分鐘抵達糧船灣碼頭。一下船正前方就是三級歷史建築天后宮，它約建於1741年，內有一座刻有「乾隆六年」的古鐘，曾用作為附近漁民報時。踏上天后宮左面的行山徑走約5分鐘，來到已停辦的糧船灣公立學校操場。這裏設有藝術裝置《動聽校園。糧船灣》，是一條起伏有致的木製彎道，當放上圓球讓其滾動，便會奏出「噹—噹—」聲響，重現校鐘節奏。藝術家團體本想將校歌融入作品，卻發現此校原來沒有校歌，於是與村民自行譜寫，將歌詞連同村民對學校的回憶刻在彎道兩側。

「聽過」校歌後，返回行山徑前行6、7分鐘，來到北丫涼亭附近的作品《陸（六）分之一》。附近景致宜人，有綠蔭遮陽，遠遠已能看見沙灘附近的柱堆藝術裝置。六角岩柱是糧船灣的代表地貌，但集中在另一邊，即接近萬宜水庫沿岸一帶，這組六角鏡柱作品就像將地貌延伸，鏡面上刻有當地文化歷史，繞一圈走走看看，發掘糧船灣不同面貌。

之後原路折返天后宮，先食一餐補充體力，再探索糧船灣的另一邊。糧船灣上有兩間餐廳，除了可到天后宮附近的海膽養殖場海鮮菜館，亦可步行10多分鐘，到沙橋公眾碼頭附近的糧船灣（有利）海鮮漁村用膳。餐廳供應多款海鮮菜式、炒粉麵飯，還有自家製蝦醬、辣椒醬等，讓遊人買回家。飯後往沙灘方向步行數分鐘，眼前的沙橋村村公所化身成作品《致海》，一面覆以魚網，另一面鋪上藝術家燒製的菱形陶磚，寓意村民從捕魚到上岸的生活轉變。深淺不一的粉紅磚牆，為荒廢多時的村公所重拾生氣。

滘西村瑤柱石旁「望天打卦」

在糧船灣遊覽兩個多小時後，夾好時間回到碼頭坐「跳島」街渡。滘西洲的高爾夫球場為人熟知，但南面原來有條只剩下10 多個村民居住的滘西村，從糧船灣坐約半小時船就能到達。下船處轉右走幾分鐘，在滘西洲洪聖古廟對出便看到《帆》和《曉看天色》兩件作品。《帆》按傳統帆船結構，以竹編出頭帆、大帆與三帆，讓遊客觀照漁民心境，想像守候窗前、盼望船歸的思念，還有歸航後與家人分享魚獲的快樂。中間的大帆還藏有小巧思，縷空處編有小帆船，找對角度就能看到帆船「置身」海上，巧妙得很！

漁民要「睇天做人」，憑經驗自成一套預測天氣方法，「望天打卦」是生活日常。《曉看天色》向村民募集超過300幅攝下滘西天色的照片組成天幕，每張均寫上村民名字、拍攝地點與時分，宛如一幀幀給滘西的情書。再向前行數分鐘到滘西村盡頭的和風亭，沿着小路走至地標「瑤柱石」旁，大家可坐在《織浪亭》上由公眾編織而成的三角蓆，欣賞夕陽美景。臨走前掏出手機，如村民一樣攝下滘西天空一角，作為紀念。

西貢海藝術節2023

日期：即日至2024年1月14日

網址：skhartsfestival.hk/tc

註：周二至日及公眾假期設免費導賞團、工作坊等，詳見網站

「跳島」街渡體驗（藝術節期間限定）

路線A：往來西貢碼頭、鹽田梓及橋嘴洲（$100/位）

路線B：往來西貢碼頭、滘西村及糧船灣（$160/位）

網址：bit.ly/49TOQoz

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]