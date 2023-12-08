商住集一身 原引入市政服務 荷蘭「添馬艦」迷失剩軀殼

構想中的「添馬艦」理應為市民聚集的場所，也是集辦公與住宅於一身的綜合大樓。鹿特丹市政府於2009年為建築設計方案招標，當時希望引入市政服務作為主體——名為「Stadswinkel」的概念，英文直譯為「city shop」，或可將它理解為政府機關的「門市部」。它的作用是提供非正式空間，讓市民或小商戶與政府人員交流。

格狀堆疊 設平台花園

大都會建築事務所（OMA）在方案有超支之虞的爭議聲中拿下了冠軍，並在2015年建成Timmerhuis。方案保留用地範圍內的1950年代L形建築，它前身是市政大樓，屬建築相關部門辦公室。被L形建築包圍、於70年代擴建的辦公室則拆卸重建，成為新廈今天的位置。OMA方案獲選在於它彰顯政府透明度——將整個地面層留作公共空間及市政用途。辦公及住宅空間則架於上空，由6樓的平台花園分隔。置身平台花園，可平視原有市政大樓的斜屋頂。同層起到第14層為住宅。其中住宅部分由20多個不同立方體構成，並隨着平面的正方格律，呈一座山般向內退入。因此在街道上的行人，並不容易察覺它的實際高度。

建築物應用多為橋樑所使用的空腹桁架（vierendeel truss）結構，因而容許減少承重牆及柱的數量，從而釋放地面層空間，成為「自由平面」。這正是柯比意100年前提出的新建築五點之一，直至今天仍然能夠從新建築中體現。

體現「自由平面」 外觀輕盈

走進內部不同樓層，皆可看見柱樑的焊接點。每一根柱樑也標上不同編號，包括原有建築的混凝土柱身。新建築沒有刻意模仿舊建築美學，反而透過如實表達建築元件的方式，與舊建築「相撞」形成對比。由於主要鋼結構扛下負重的責任，非負重結構的玻璃幕牆變得自由，幕牆邊框可變得更纖幼，外看建築物變得輕盈。此外，幕牆模組容許不同變化，除了常見的平面幕牆外，地面及低層用上了半圓形的管狀曲面模組，以有趣的街道景觀折射，為自身立面增添色彩。

公私合營變私營 方案落空人流少

鹿特丹現今的城市景觀，主要由戰後建築及規劃構成。OMA在70年代於此地起家，事務所不少經典案例也獻給當地，包括這艘「添馬艦」。不過，英國《衛報》專欄作家數年前便形容，這幢建築物是一件不完美的獻禮（a flawed gift）。這原為公私合營項目，因此才有公共服務元素，而樓上設有住宅單位，原意是以可負擔的價格出售（affordable units）。然而方案獲選後兩年，挑選承建商後，市政府卻因成本問題將發展主導權讓給私人發展商，擱置遷入市政服務，住宅項目也改為以市場價格出售，填補政府撤資帶來的額外成本。方案落成時，部分地面空間改為博物館用途，然而博物館在2020年被遷往別處，以致今天地面層成為門可羅雀的公共空間。此外，或許受後疫情時代影響，樓上辦公空間也人迹罕至，似乎未有太多租戶。

公共建築無疑是社區的重要載體。上乘的公共建築設計，能創造空間讓不同活動發生，成為不同小社區的交匯點。然而缺乏可持續政策支持下，「添馬艦」恍如失去了方向，只餘下美輪美奐的軀殼予人觀賞。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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