【巴黎】法國奧運 大戰塞納河畔書檔

塞納河沿岸出售二手書的傳統可以追溯到16世紀，當時流動的書商從一個城鎮搬到另一個城鎮，沿着河岸擺攤。而綠色木攤出現於19世紀，如今已成為巴黎二手書店的代名詞，並成為這座城市極具象徵意義的標誌。它們承載着數百年的歷史，在這座城市的文學和文化遺產中發揮不可或缺的作用。

奧運的開幕儀式將有來自206個代表團，約10,500名運動員在數十萬觀眾的注視下乘船沿河巡遊。據政府和警方表示，他們因而有安全考量。他們擔心這些書攤會被用來隱藏爆炸裝置（潛台詞是對2015及2016年的恐襲感到憂慮）。警方說：「這些盒子安裝、大小形狀不統一，又有間隙。這會遮擋視野，增加我們管理群眾的困難。」

書商阿爾伯特‧阿比德諷刺地說：「遮擋了視野的還有樹！我們應該也要砍掉它們？」其實很多攤檔已經多年沒有重新組裝過，這些木很脆弱，書攤可能拆後無法保存。巴黎書商文化協會負責人傑羅姆‧卡萊（Jérôme Callais）表示，他自1990年代以來一直在碼頭上賣書，書檔是巴黎的象徵。他憤怒地說：「如果政府認為艾菲爾鐵塔太高，出現在攝影機的視野中，是不是要拆除第三層和第二層？」

法國政府、書商和巴黎市政府在三方會議後表示，在正式法令下達前，警察局長已同意評估搬遷的可行程度。這座城市面對傳統與現代之間的抉擇時，二手書商的命運仍然未卜。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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