明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【台南】香港的柳如是 台灣的錢謙益

【明報專訊】9月時香港話劇團上演劇目《親愛的‧柳如是》，由潘惠森老師編劇，黃慧慈飾演柳如是，故事的背景是明末清初，講述明末江南名妓柳如是（1618-1664）的一生，她的一生並非氣勢磅礴的傳奇人物故事，只是一個在大時代底下的小女人，而作為名妓的她除了美貌之外更具備技藝，在政治腐敗的明末時期，讀書人心懷悲憤無處可宣，便終日流連青樓，一邊閉門論政一邊風流快活，柳如是通曉國家形勢，獻技之餘亦參與這些讀書人的聚會，偶爾以男性裝扮跟賓客議論政局。

10月收到從友人寄來的《親愛的‧柳如是》導賞手冊，由該劇文學顧問張秉權博士撰寫，雖然不能親身欣賞演出，但閱讀這手冊讓我對劇本充滿想像，潘惠森老師編劇的作品我大部分都看過，他編寫的數個歷史劇包括《大刀王五》、《都是龍袍惹的禍》及《親愛的，胡雪巖》，都是我閉關研究和學習的劇本示範。也正因我遺憾地錯過了觀賞演出的機會，念念不忘，一天在歸途之中經過一大型電視屏幕，忽爾有把聲音呼喚，促使我停步駐足，聲音是屏幕內的一名博物館研究員，她正在介紹嘉義故宮南院一個名為「人氣國寶」的展覽，流動的畫面展示古木藝術品，其中一個停留數秒的畫面，是姿態趣奇橫生的古木筆筒，而筆筒的主人，正是柳如是一生交纏的兩個男人之一錢謙益。若9月有前往觀賞演出的讀者，必然知道錢謙益因柳如是的詩而對她漸生情愫，二人贈詩寄意，錢更不顧流俗非議以正妻之禮迎娶柳如是，是一段撼動人心的、力抗俗流的愛情故事。

我深信若我忽視這個呼喚後果不能想像，於是翌日便從書堆爬出來出發前往故宮南院，而更戲劇性的是當天竟是展期的最後一日，到達後真的有種趕及抵壘的釋然。展覽主題為「古木奇姿」，展覽廳內展品不多，只有十數件，都是明、清時期藝術家的作品，有明代畫家的樹木繪畫，由寫實的觀察異變至抽象化的扭曲，其他展品則是容器，當時的藝術家利用自然材料，嘗試保留其原本的形狀和質感，發揮其獨特的審美觀和想像力，創造出獨一無二的奇特作品。大家可細看錢謙益所收藏的癭木靈芝筆筒，館內資料如此形容：「筆筒由天然樹根磐磨而成，底邊留三枝小樹根，以平衡器身。主枝樹皮皴皺，末端奇曲呈卷雲狀，副枝樹皮則平滑光潔，末端結成一橢圓形『靈芝』。底刻『絳雲樓珍藏』，『絳雲樓』為明萬曆三十八年（1610）探花郎錢謙益與當時江南才女名妓妻子柳如是的藏書樓，這件筆筒曾是他們共同擁有。」

香港的柳如是歷史劇和台灣的錢謙益古木筆筒，兩件藝術作品帶給我的啟示，是兩者所面對同樣的藝術上的挑戰，是如何能夠保留材料原本的「形狀」，卻又可以發揮藝術家獨到的洞察，在內裏提煉出可以呈現給觀者的美感。面對如歷史的古木，又或是如古木的歷史，如何斬、怎樣割，我們應當如何看待，或許，這也是生命的藝術。

文：鄧世昌

（編劇，黑目鳥劇團藝術總監 目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞