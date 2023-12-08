【台南】香港的柳如是 台灣的錢謙益

10月收到從友人寄來的《親愛的‧柳如是》導賞手冊，由該劇文學顧問張秉權博士撰寫，雖然不能親身欣賞演出，但閱讀這手冊讓我對劇本充滿想像，潘惠森老師編劇的作品我大部分都看過，他編寫的數個歷史劇包括《大刀王五》、《都是龍袍惹的禍》及《親愛的，胡雪巖》，都是我閉關研究和學習的劇本示範。也正因我遺憾地錯過了觀賞演出的機會，念念不忘，一天在歸途之中經過一大型電視屏幕，忽爾有把聲音呼喚，促使我停步駐足，聲音是屏幕內的一名博物館研究員，她正在介紹嘉義故宮南院一個名為「人氣國寶」的展覽，流動的畫面展示古木藝術品，其中一個停留數秒的畫面，是姿態趣奇橫生的古木筆筒，而筆筒的主人，正是柳如是一生交纏的兩個男人之一錢謙益。若9月有前往觀賞演出的讀者，必然知道錢謙益因柳如是的詩而對她漸生情愫，二人贈詩寄意，錢更不顧流俗非議以正妻之禮迎娶柳如是，是一段撼動人心的、力抗俗流的愛情故事。

我深信若我忽視這個呼喚後果不能想像，於是翌日便從書堆爬出來出發前往故宮南院，而更戲劇性的是當天竟是展期的最後一日，到達後真的有種趕及抵壘的釋然。展覽主題為「古木奇姿」，展覽廳內展品不多，只有十數件，都是明、清時期藝術家的作品，有明代畫家的樹木繪畫，由寫實的觀察異變至抽象化的扭曲，其他展品則是容器，當時的藝術家利用自然材料，嘗試保留其原本的形狀和質感，發揮其獨特的審美觀和想像力，創造出獨一無二的奇特作品。大家可細看錢謙益所收藏的癭木靈芝筆筒，館內資料如此形容：「筆筒由天然樹根磐磨而成，底邊留三枝小樹根，以平衡器身。主枝樹皮皴皺，末端奇曲呈卷雲狀，副枝樹皮則平滑光潔，末端結成一橢圓形『靈芝』。底刻『絳雲樓珍藏』，『絳雲樓』為明萬曆三十八年（1610）探花郎錢謙益與當時江南才女名妓妻子柳如是的藏書樓，這件筆筒曾是他們共同擁有。」

香港的柳如是歷史劇和台灣的錢謙益古木筆筒，兩件藝術作品帶給我的啟示，是兩者所面對同樣的藝術上的挑戰，是如何能夠保留材料原本的「形狀」，卻又可以發揮藝術家獨到的洞察，在內裏提煉出可以呈現給觀者的美感。面對如歷史的古木，又或是如古木的歷史，如何斬、怎樣割，我們應當如何看待，或許，這也是生命的藝術。

文：鄧世昌

（編劇，黑目鳥劇團藝術總監 目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生）

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