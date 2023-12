【荷伯特】澳洲地底奇館

【明報專訊】和家人從香港飛到墨爾本再飛到塔斯曼尼亞,看過可愛的袋鼠和袋熊,這旅程最後一站是小島人口最多城市荷伯特的新舊藝術博物館(Museum of Old and New Art),相對展品,筆者想集中介紹非常精彩的遊覽體驗。