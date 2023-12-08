【荷伯特】澳洲地底奇館

最初看介紹時只見這個博物館在地下興建，已經引起我的興趣，而要前往新舊藝術博物館，可以駕車，亦可以從市中心碼頭坐船抵達，船程約25分鐘。博物館「露出地面」的部分非常簡約，是草地上的一個鏡面銀色盒子，在盒子裏的中央位置有一部透明升降機，落到地下3樓，開始參觀。

私營博物館 展品「星光熠熠」

非常喜歡這間博物館的牆壁，不是給人感覺高級的牆，而是深淺啡色斑駁交替的砂岩，明明白白告訴觀眾這是從地底開鑿、開闢的空間，其中Julius Popp的作品bit.fall，掉下的水滴拼成英文詞語，在泥土色背景前顯得生動。相比白色一個盒的畫廊，整間博物館偏暗，只在展品上打燈，意外地讓人專注於作品，也能夠配合在地下的氛圍。

博物館現時的特別展覽關於東正教，還有藝術家Jean-Luc Moulène和Jónsi等，但時間所限我們就直奔常設展覽去，這間博物館是私營的，屬於塔斯曼尼亞的億萬富翁David Walsh，他擁有不少前衛及大膽的藝術品，以博物館公諸同好，塔斯曼尼亞居民免費參觀，而常設展覽展品可謂「星光熠熠」。

會進食排糞的藝術品

第一件印象深刻的作品是筆者喜歡的德國藝術家Anselm Kiefer於1999年創作的Sternenfall，人類以數字為天上的星星命名，這些光卻來自許多光年以外可能已衰亡的星星，人類的命名是否徒勞無功？Gregory Barsamian的作品Artifact，在金屬人頭內有個被花草根莖包圍、正在睡眠的假人，詩意地反思人工與自然；比利時藝術家Wim Delvoye教科書級作品Cloaca Professional，是會進食和排糞的藝術品，在7個玻璃瓶中展示食物被人體器官消化分解的過程；其他作品還有艾未未建在玻璃球上的White House，Wilfredo Prieto的Untitled(White Library)叩問閱讀的意義，上期「開眼」也有介紹的行為藝術家Marina Abramović探討時間和虛無的作品Counting the Rice等。

遊覽體驗上，另一個筆者認為香港博物館值得學習之處是其應用程式，場內所有展品旁都沒有說明標示，觀眾下載的應用程式會感應電話附近的展品，顯示相關資料和賞析文章，不用靠近說明標示讓參觀體驗更流暢，而且應用程式會記錄觀眾看過和錯過的作品，也方便隨時重溫看過的作品資料。

文：劉螢

（香港編劇學生）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]