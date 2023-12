200年藝術光彩 照亮大阪黑盒

大阪從古至今商業發達,庶民文化出眾——歌舞伎蓬勃、寺廟鼎盛,從存留下來的浮世繪等就可見一斑。現代日本在二戰後快速復蘇,1970年大阪世博更是重要象徵,當時世博象徵《太陽之塔》保留至今。經濟飛快發展同時帶動建築事業,大阪出身的建築大師安藤忠雄在關西有不少作品,不妨到處尋寶。

數之不盡的運河流淌於水都大阪,當中最著名應數道頓堀。至於去年開幕的大阪中之島美術館位於中之島,被堂島川、土佐堀川包圍,四通八達。美術館外形像黑盒,由建築師遠藤克彥設計,呼應中之島特色,內部格局引領四方八面的人往來美術館,藝術亦自由流動,讓泰特的光照到大阪。

甫踏入展覽,泰特現代美術館館長Maria Balshaw的展覽信息便寫道「我們的日常生活充斥着光,很容易將光視為理所當然」,然而無聲的光賦予我們感知空間的能力,更營塑氣氛帶動人的情緒。策展人Kerryn Greenberg為展覽所撰的文章The Colours of Light提到,啟蒙運動開始視顏色只是物理現象,但德國詩人Johann Wolfgang von Goethe主張顏色能影響人的情緒,影響同代乃至後世藝術家。

戲劇效果處理光影

展覽追溯到200多年前,18至19世紀英國畫家以基督宗教的光暗為象徵手法,透過光暗的戲劇效果表現主題。英國畫家William Holman Hunt的The Triumph of the Innocents講述母親瑪利亞和父親約瑟帶着嬰孩耶穌逃避殺嬰令,飄蕩到埃及。在Hunt的畫中,耶穌一家只被淡薄的月光照着,但同行還有被殺害孩童的靈魂,他們被視為殉道者,所以自帶聖光,同一畫面出現自然和超自然光。

宗教以外,藝術家亦嘗試從大自然的光和色彩來表現情感。英國畫家John Martin的The Destruction of Pompeii and Herculaneum描繪歷史上被火山爆發吞沒的龐貝古城和赫庫蘭尼姆古城。火山爆發令整個地景染上鮮紅色,天空被火山灰塵覆蓋,天上的光從夾縫之間才能穿透到地面,藉自然事件表現戲劇化光影。

自然光營造氛圍

試過戲劇化處理,另一批藝術家嘗試如實表現自然光。英國畫家J.M.W. Turner的Sun Setting over a Lake畫出日落下的湖景,但是濃霧遮蔽景象,只看到隱約的光線變化,同樣營造光影氛圍。英國畫家John Brett的The British Channel Seen from the Dorsetshire Cliffs則繪畫英國西南部海岸,洋溢夏日風情,光線大剌剌打落湖水綠色(Tiffany blue)的海洋,氛圍跟Sun Setting over a Lake截然不同。

自19世紀中葉開展的印象派,甚至視光為繪畫主題,莫內的Poplars on the Epte畫上河旁整齊有列的一排排高樹,筆觸自然爽脆,朦朧地繪出景色光影。步入20世紀,有藝術家以室內環境的光為主題,同時記錄當時室內裝潢和人像。譬如丹麥畫家Vilhelm Hammershøi經常繪畫他在哥本哈根的家,Interior中白光從看不到的窗戶照進室內,看到室內一個女性身姿背對觀者;Interior, Sunlight on the Floor則光線灰沉,只照亮室內一隅。英國畫家William Rothenstein的Mother and Child繪畫家中妻兒,妻子坐在椅上捧起兒子,室外柔和光線從她背後照進,展現家庭溫暖。

攝影實驗 探索光影關係

隨着科技發展,人不單可以拿着畫筆捕捉光的痕迹,特別在1830年代發明攝影,探索光的效果時,藝術與科技愈來愈密不可分。實驗攝影探索光和影的關係,德國當代藝術家Gerhard Richter參考攝影有時模糊、散光的影像,做了一場顏色實驗。他用白、紅和鏽橙色畫成抽象畫作Abstract Painting (726),驟眼看似從骯髒窗戶看出去的街景。英國當代藝術家Julian Opie的Rain Footsteps Siren、Truck Birds Wind和Voices Footsteps Telephone分別拍攝城市和鄉郊環境,對比人造光和自然光,然後他在電腦重新繪畫景象,刻意不調整顏色,色塊平面,看起來像1990年代的電腦遊戲畫面。

人能控制光後,光更成為藝術家的創作媒介。草間彌生的《去ってゆく冬》是個玻璃鏡盒,光照進去就會反射影像。鏡盒有幾個洞讓觀眾窺視,看進去就像一個無限空間,鏡面不斷重複內部所見影像,跟她《無限鏡室》系列有異工同曲之妙。冰島當代藝術家Olafur Eliasson的Stardust particle就像disco鏡球反射光影,發散四周,改變觀眾在空間的體驗。

LIGHT: Works from the Tate Collection

日期:即日至2024年1月14日(周一休息)

時間:上午10:00至下午5:00

地址:大阪市北區4-3-1中之島美術館

門票:2100日圓(約110港元)

網址:bit.ly/49l8cCL

文、圖:嚴嘉栢

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

