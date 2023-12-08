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開眼 藝述速遞

Friday Planner：邊睇邊玩

【明報專訊】試過邊睇藝術展，邊玩遊戲未？新蒲崗藝術空間Mooroom正舉行「生命如棋」遊戲與藝術互動展，策展人相信遊戲是觀察社會人生的藝術。現場除了展品，還設置多款互動遊戲，包括探討如何在藝術圈打滾的卡牌遊戲「闖入藝術界」、審視庸碌人生的遊戲「碌」（LOOP）等，可邊玩邊拷問靈魂。

早排遇見印着「努力再玩」4個大字的巴士，心諗不想努力的自己仲可以點玩？原來「努力再玩」是「水墨藝博2023」展覽之一，設於香港藝術中心包氏畫廊。所謂「勤有功，戲無益」，策展人反指出對當代水墨創作來說，勤奮與戲耍同樣重要。步入展場，作品展示本地年輕藝術家的獨特水墨視野，例如凌中雲的《墨洗》視大地為載滿墨水的宣紙，以水洗擦，製造虛空明線，繪出巨型抽象水墨。果然玩得很破格。

小朋友愛玩的泥沙，原來也可用於創作。土壤藝術家蕭大偉於嘉道理農場及林村一帶收集土壤，轉化成顏料作畫，以藝術連繫大地，流露生態美同時不忘保護自然。他繪畫的林村谷蕉樹、大刀屻山脈等作品，現於嘉道理農場暨植物園「生命之源：土壤與藝術」展出。塵歸塵，土歸土，他日藝術品回歸大地，或可自然變成肥料。

仲未玩夠？由藝術家陶啟安創造、位處香港視覺藝術中心的「次元文明考古計劃：超時空神殿」，有作品睇、有得考古，仲有機打，由現實游走到虛擬世界，重重關卡待冒險，包你滿足。

#生命如棋 #努力再玩

#生命之源_土壤與藝術

#次元文明考古計劃_超時空神殿

[開眼 藝述速遞]

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