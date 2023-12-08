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「醇親王」出版攝影集 記《末代皇帝溥儀》片場光影

【明報專訊】帶着當代的眼睛看藝術，總會想着尋找畫外音，想問這個，與那個，會不會是種象徵。在電影《末代皇帝溥儀》上映後35年，資深攝影師鮑皓昕9月出版片場攝影集The Last Emperor Revisited（《末代皇帝．幕後剪影》），公開他以多重身分游走紫禁城記下的畫面。這些照片可有反映鮑皓昕對變幻的思考，或對現實的批判？但藝術不止一種，議題類的創作，更不是藝術的大宗。

鮑皓昕與溥儀「擦肩」 休息時四圍拍

電影《末代皇帝溥儀》最讓人震驚的是，它是一個由跨國團隊到紫禁城實地拍攝的電影製作。拍攝時，正值中國改革開放時期。意大利左派電影導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）以近2萬人規模的團隊，鉅細無遺地重現溥儀的生活場景，用電影提問：人在境遇轉折下，會有怎樣改變的可能？當皇帝變成階下囚，還可以怎樣自處？

鮑皓昕只差一點，就會成為電影中的溥儀。在當時未婚妻Pat Fuji的介紹下，他得到試鏡機會，但Bertolucci心儀讓尊龍擔任主角，讓鮑皓昕成為溥儀父親醇親王的演員和片場的助理導演，再分身成為劇照師。這些劇照讓他成名。從飾演溥儀妻子婉容的陳冲、外籍帝師莊士敦的演員彼得奧圖（Peter O'Toole），到扮演宦官的解放軍，鮑皓昕都用恰當距離，把他們的神情、姿態攝下。他說自己只是碰巧捕捉到難得的光影，「我只是個小偷，這一切畫面都是太陽的功勞，但我的確把光和影拍了來」。

1987年盛夏，鮑皓昕利用演員和助導工作的閒暇，在片場到處走。當其他劇照師隨拍攝場口按快門，他偏偏在其他人休息的時候提起相機。「我拍的照片，不是在瞬間內發生的，而是幾個月內的事情。我不是突然出現就拍他們，如果演員不知道你是誰，是拍不到好照片的。要跟他們熟絡，知道你是個nice person，那你拿起相機的時候，他們才會比較放鬆。」

比起用照片說大故事，鮑皓昕顯然更在乎視覺美學。在這些對焦、快門、光圈和感光度都恰到好處的照片沉澱35年後，他對用繪圖方格紙設計書籍，和以call sheet（攝製日程表）次序編排照片的過程十分享受。

光暗漸變 菲林顯溥儀命運變化

鮑皓昕是團隊中少數懂得普通話的人，曾用幾個月時間苦練。「我跟他們由朝對到晚，整天跟他們（臨時演員）傾偈。」他也與Peter O'Toole通宵喝酒，暢遊北京。當電影攝影師Vittorio Storaro以光線營造氣氛，片場在灰暗與明亮之間漸變時，鮑皓昕的菲林中亦顯現溥儀的命運變化。於被迫離開紫禁城後的花花公子時期，劇中溥儀在昏暗的社交會所戴着的圓框眼鏡，一邊反光亮白，看不見眼睛。到臨終前，他在北京植物園工作時，日照的一抹柔和陽光，則讓波士頓透明鏡框顯得通透。

說到對拍攝的感受，鮑皓昕歎這是難得的經驗。「當時沒有任何中國導演能做到這個層次，他們主要拍政治宣傳片，《末代皇帝溥儀》能夠長青是因為夠客觀，故事和美學都是最好的規格。身為攝影師，怎會不想去拍？」拍過皇宮，也跟BBC節目主持人Michael Palin環遊過世界，他現在安定在長洲一隅。到近月，除了《末代皇帝．幕後剪影》，他也推出個人攝影蒙太奇合集Carnival of Dreams（《夢之旅》）。拍過千奇與百態，現在是鮑皓昕回顧影像的時刻。

文：梁景鴻

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