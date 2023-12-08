噩夢醒來不再吃肉？ 他者視角觀「失常」 「植物」狀態思人生

劇作靈感自《素食者》及盧梭

《植物人》是繼《牽牛花》後，藝君子劇團再度推出的「植物思人」系列作品，系列以植物為載體，從中思考人性。原小說分別透過英惠的丈夫、姐夫和姐姐3個視角，刻劃英惠從發夢、吃素、絕食到精神失常的過程。《植物人》劇作保留了這個故事流程，同樣透過他者的視點出發，但身兼編導的黃呈欣說她在內容上加了很多自己的闡釋去講述「感覺／人性感觀」的主題，因此強調這次不是小說改編劇作，而是「靈感來自」小說。除了《素食者》，《植物人》的靈感還源自法國哲學家盧梭晚年作品《一個孤獨的散步者的夢》——記錄盧梭生前最後兩年對人生的自我審視，以及對自然的嚮往。

黃呈欣說，她創作時嘗試代入英惠的世界觀去閱讀故事，以了解其思維模式。她驚訝盧梭的晚年散文集啟發了自己很多，「我竟然是從一個法國老年男人的視角去閱讀女主角真正的內心世界，她怎樣繼續在空間入邊，不透過傷害其他人，去得到她獨立獨行的生活模式」。黃呈欣續說：「書裏有一篇是盧梭用了兩頁紙不停地描述『A覺得我是個怎樣的人；B覺得我是個怎樣的人；C覺得我是個怎樣的人……』看完後有一種和我想透過《素食者》這本小說重新創作時，（想表達的）那樣東西不謀而合。我一定要把這個文字結構放在劇本上。」黃呈欣認為比起探究為什麼主角會做出不吃肉、不戴胸圍、裸體等有違社會規範和主流的行為，劇本最想說的是他人對主角這些所謂「失常」行為的觀感。

刻意混淆性別界線

為了突顯主題，黃呈欣在劇本作三大改動。首先將所有人名刪去，例如改以「女人」來稱呼英惠，或只保留每一個人在社會入面、人與人之間關係的稱呼，使觀眾覺得這些事件不是只在英惠身上發生，是其他人都可能會碰到的經歷。第二，姐夫的角色變做姨甥，以不同年齡層的視點閱讀。第三，選角時刻意混淆性別界線，找來男演員蔡明航飾演「女人」，其餘的男性和女性角色全部交由女演員扮演。黃呈欣希望男觀眾閱讀時不會只站在一個位置覺得「那些女人很慘」，而是理解到對方經歷。她解釋不把全部角色性別反轉的原因，「受壓迫的事情無關性別事，男性可能會有被壓迫的時候，女性很多時候也可能是幫兇」，因此性別在劇作中也不是重點，而是社會怎樣去建構各種意識形態。

那麼，演員會怎樣演？對飾演姨甥的陳頴璇來說，角色是怎樣的人，她就怎樣去演，「其實男性都可以很豪邁、很feminine（陰柔），反過來女性一樣，所以我只需要理解究竟他／她的思考模式、行為模式，導致他／她的身體會是怎樣被眼睛看見，例如就是他自卑，他是寒背的」。飾演丈夫的黃釗鑫則說：「就算我肉身外表有個大胸，看起來是女人也好，或者你都會覺得我的靈魂是個男人。」在劇裏飾演多重角色的郭翠怡最後點出：「其實慢慢去到最終都是當作純粹的一個生命體來看，其實他／她沒有任何標籤，就好像回歸到植物那樣的狀態。」

《植物人》

日期及時間：12月22至23日、27至30日晚上8:00；12月23至24日、30至31日下午3:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$250至$400

詳情：bitly.ws/34K6t

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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