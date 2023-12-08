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開眼

恐龍的藝術世界

【明報專訊】石頭般的蛋裂開來，小恐龍從窩裏出生了。首次睜開眼看世界的牠，呆呆鈍鈍，被外界的光刺得差點張不開眼來。這是古生物復原畫師張宗達閉上眼睛想像「開眼」時，腦海誕生的第一個畫面。他投入初生恐龍眼裏的世界，周邊環境漸漸浮現，此時從蛋窩往上看，天地廣闊，巨大長脖恐龍正望過來，難道是媽媽？

別以為這單純是創作，復原恐龍也有科學考慮。原來畫中是蜥腳類恐龍（Sauropod），屬於泰坦龍類群（Titanosauria）的潮汐巨龍（Paralititan stromeri）。泰坦龍類從白堊紀（約1億4550萬年前至6550萬年前）起分佈全世界，其中潮汐巨龍發現於埃及，惟化石材料有限，張宗達根據其親緣關係及其他泰坦龍類來復原。他從初生恐龍畫面，聯想起海龜出殼的樣子，藉此拿揑感覺起草圖，再以多個軟件建模、模擬攝影角度、繪畫細節等，反覆調整，創作出令人開眼的恐龍樂園。

除了南極，世界各地都有發現蜥腳類化石，張宗達推測，蜥腳類是演化歷史長且非常成功的恐龍類群。據他了解，蜥腳類母龍不會照顧幼雛，產卵後埋在泥土便離去，因成年與幼雛體型差天共地，「恐龍蛋」只有約足球大小，小恐龍在成年恐龍群中生活恐會被踩死；而且長幼採食植物不同，難以共同生活。張宗達認為，生物總有提高下一代存活率的策略，例如母鱷魚會帶剛出生的幼鱷到水中，照顧牠們一段時間，於是他想像，潮汐巨龍的母龍群會在本能驅使下，於幼雛快要孵化時回到繁殖地，保護及協助子女躲到安全地帶，免受獵食。

既然是家人，為何小恐龍獨有像迷彩般的綠色斑紋？張宗達解釋，他假設恐龍媽媽會帶小恐龍到有大量蕨類植物的灌木叢林棲息，擁有保護色可讓牠們低調躲藏，安全成長。至於成年恐龍的外貌，張宗達說是趁機創作，繪畫豐富花紋，「大部分恐龍種類都沒有具體證據說是什麼顏色或花紋，我們都有自由發揮的空間」。對他而言，結合科學與美學、理性與感性，就是繪畫古生物復原的魅力。

「開眼」主題藝術家創作系列10期至此圓滿，感謝所有參與藝術家帶來啟發和想像。下期封面將有Man僧為梅艷芳逝世20周年繪畫的作品，大家一於猜猜他畫的是梅姐哪個造型，下周揭曉。

■藝術家簡介

張宗達，香港現時唯一涉足學術領域的古生物復原畫師，繪畫古生物超過20年，致力於恐龍復原工作。畫作曾登上英國權威學術期刊Nature封面。曾為香港科學館、內地多間博物館、台灣博物館和美國《國家地理》雜誌等製作古生物復原插圖和展品。最喜歡《侏羅紀公園》出現過的劍龍和腕龍。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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