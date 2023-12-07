the buzz：從夏威夷到香港 Pharrell Williams領軍 星光大道變人造沙灘行騷

自Louis Vuitton於今年10月，宣布將於香港舉行2024初秋男裝時裝騷以來，這句說話經常在記者的腦海中出現，萬二分期待能見證這經典時刻。此消息亦震驚本地時尚圈中人，相信除了因為同樣熱愛這片土地，當然還因為Pharrell的吸引力。《明報》life&style是獲邀出席時裝騷的媒體之一，記者於11月30日晚上懷着興奮心情，感受這場極具話題的時尚盛事。

這場時裝騷能掀起全港話題，可說是意料中事，畢竟香港已有一段很長時間，沒有舉行過大型的時裝騷。相信為了讓這場大型的時裝騷順利舉行及保持神秘感，保安不但比起在巴黎時裝周舉行的時裝騷還要嚴密，一切有關的資訊亦一直處於保密狀態，不僅在倒數10天才公開舉行地點，甚至乎連invitation card也在時裝騷舉行的前兩天，才送到記者手中，讓人本已期待緊張的心情增添一份忐忑。這次Pharrell來港，發表他為LV操刀的第2個系列，很多人也自然會以他在巴黎發表的首場男裝騷為範例，猜測Pharrell會帶來哪位"brothers and sisters"來香港。時裝騷舉行的前一天，網絡上更突然傳出Beyoncé出席時裝騷的「假消息」，讓不少港人也期待出現「在尖東海旁遇上國際天后」的一幕。

充滿度假feel場景

到「大日子」來臨，在30日晚上，記者攜帶着invitation card進場，從梳士巴利道走了一段路程，才到達時裝騷場地的入口——眼前的星光大道鋪滿了細沙，並以LED屏幕在地下拼湊出海浪效果，建構成一個人造沙灘騷場，看起來充滿「度假feel」的場景，紓緩本來緊張的感覺，讓人以輕鬆心情進入看騷狀態。說Pharrell領軍的時裝騷，當然不得先提音樂部分。為了呼應2024初秋男裝騷的主題，騷場先播放着ukulele彈奏的歌曲暖場，輕快愉悅的音樂旋律，差點讓人忘記這是一個workweek的晚上；至於時裝騷的背景音樂，則由Pharrell、Hip-hop歌手Swae Lee（他亦是騷場嘉賓之一），以及電子音樂歌手Rauw Alejandro合力創作，名為Airplane Tickets的配樂，當中夾雜着Pharrell強勁的節拍，對於作為Pharrell樂迷的記者來說，無疑是一個「感動位」，他始終未有忘本，明顯透過能代表他的音樂，來告訴觀眾：This is my show!

選擇在香港舉行時裝騷，系列靈感當然與這裏有着關聯。時裝騷選址維多利亞港海旁舉辦，除了因為坐擁香港迷人繁華的景色，亦因為維港自15世紀以來一直歡迎來自世界各地的航海者，讓香港成為文化交流的中心；對於在美國Virginia Beach長大的Pharrell來說，靠近水源的地方，亦給予他一份力量。

航海、夏威夷海灘、衝浪靈感

旅行是Louis Vuitton的核心價值，Pharrell透過服飾連結世界不同地方，他把2024初秋男裝系列主題定為「從夏威夷到香港」，概念從他首個Louis Vuitton男裝系列「從維珍尼亞到巴黎」延伸而來，表達出多元文化的共存。時裝騷出現大量與航海、夏威夷海灘、衝浪有關的服飾設計，例如時裝騷開首以水手制服的形象為主軸，海軍藍色或條紋雙排扣西裝、海軍大衣飾有珍珠扣環，並配搭着甚有老香港情懷的水手帽。中段出現的各種色彩亮麗的夏威夷風格印花、充滿度假feel的襯衫與短褲造型，還有藤帽、漁夫涼鞋，以及螃蟹掛飾等，即使處身在香港這樣繁忙的城市環境中，也能透過服飾讓人感受夏威夷海灘的能量與氣息。

無人機表演 砌成帆船圖案

時裝騷最終雖然沒有萬眾期待的國際天后登場，但尾段在維港夜空出現了無人機表演，先出現代表香港的帆船圖案，最後演變成LoVers字體，極具視覺震撼，對於有份出席的香港時裝界中人而言，這絕對是一場難忘的時裝騷。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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