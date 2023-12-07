showcase：新任創意總監再演繹 百年戰馬歷久不衰

當Burberry於去年9月宣布炙手可熱的設計師Daniel Lee入主品牌，業界無不熱切期待，想看看同樣來自英倫的Daniel Lee，會怎樣演繹這百年品牌。實說實話，Burberry的格紋和乾濕褸確是深入人心，但在經過歷任創意總監的不同演繹後，要再度注入令人驚喜的新意卻也是一項艱巨任務。不過Daniel Lee為前東家Bottega Veneta成功大翻身，Burberry的品牌高層到一眾時裝迷當然對他充滿信心，其為Burberry主理的第一個系列——2023秋冬季亦沒有令人失望。

色彩格紋奪目效果

系列發布前先聲奪人的，是廣告企劃上嶄新詮釋的Burberry戰馬騎士圖案（Equestrian Knight Device），用上墨水藍（品牌稱此為騎士藍）的圖案既充滿英式優雅又奪目醒神。系列的設計同樣以鮮艷奪目的色彩令人留下深刻印象，放大了的Burberry格紋有深紫襯墨綠，鮮黃襯淺卡其或對比撞上紫色，不同深淺的鮮紅、鐵紅和騎士藍等，以色彩賦予格紋強烈的視覺效果。英倫玫瑰、鴨子也以玩味的插畫風格作為圖案，不讓Burberry格紋專美。系列服裝亦包括令冬季暖暖的毛氈大衣、飾有人造皮草翻領的寬版乾濕褸、創意剪裁中長度大衣、柔和版型的牛角扣大褸及飛行員外套；更英式的設計還有百褶蘇格蘭裙疊加襪褲、阿蘭島織與多色菱形圖案厚實毛衣等，大大彰顯了系列的英倫文化主題。

鞋履手袋同樣充滿玩味，例如內籠綴以剪羊毛、鞋帶掛上戰馬騎士裝飾牌的麂皮露踭高跟鞋，抽繩開合的夾棉短靴，以及各款廓形經放大的行山鞋和loafer。手袋則受品牌的戶外服飾時尚啟發，包括馬鞍袋及學院風斜孭袋，多款設計配上大鈴鐺或毛鬆鬆的仿動物尾巴吊飾，別有一份靈動的感覺。

品牌極為重視今個秋冬系列而舉辦多個活動，首先在9月的倫敦時裝周期間，將位於倫敦北部的塔夫內爾公園（Tufnell Park）的諾曼咖啡館（Norman's Cafe），以騎士藍的格紋和戰馬騎士圖案粉飾全店，並供應經典英式菜餚。隨後的Burberry Streets企劃，則在首爾（E）和上海開設快閃店，並以系列的英倫玫瑰圖案，大面積地裝飾整條街道。10月於香港置地廣場開設花卉造型的期間限定店（F），11月則以紅色的Burberry格紋裝飾了位於紐約NoHo區的Temple Bar（G），同時亦提供經典英式菜餚。值得一提的是，原本作風偏向低調的Daniel Lee（H），亦穿上自家設計出席品牌活動，造型多變不比代言明星名人遜色，為系列二度「給力」。●

查詢：Burberry 2868 3511 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Sin Yan（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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