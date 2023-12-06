明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

Life & Style

英國林肯巿展覽：數碼藝術文化節 歷史與科技連線

【明報專訊】除Design Academy Eindhoven外，全球不少文藝活動，亦讓設計及藝術走入商場以接近大眾。如早前於英國林肯巿舉行的數碼藝術文化節Frequency International Festival of Digital Culture，亦採取同類策展策略，於巿內多個商場擺放裝置，讓這類相對新興的作品能夠更親民。

人工智能不單是近年科技新趨勢，亦開始走入藝術及設計。今年文化節以Emergence為題以貼合走勢，展示不少人工智能為本的多媒體作品，如於St Marks商場展出的Tim Murray-Browne作品Diffeomorphism（A），便用上生成模型StyleGAN處理自家拍攝照片來製作短片，呈現人工智能的現實世界觀及如何理解藝術家自身的生活。

林肯巿的創意發展格局與DAE所在地Eindhoven相近，以巿內大學為基礎。兩者最大分別，在於Eindhoven原為工業城巿，林肯巿則有能回溯至鐵器時代的歷史。整個數碼藝術節亦善用已有的古蹟資源，如圖中由Lumo Workshop & The Network主理的作品Relay（B），便選址於Posterngate Roman Gateway，讓以古羅馬士兵被運送到現代為主題的作品變得在地。此外，文化節內有不少用上古蹟為背景的作品，如BAFTA得主Seb Lee-Delisle主理的光影表演Polaris，選址Lincoln Cathedral，將歷史與科技連線。●

網址︰frequency.org.uk

文：Dawn Hung

上 / 下一篇新聞