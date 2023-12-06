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荷蘭畢業展進駐商舖 讓設計拉近與大眾距離

【明報專訊】作為荷蘭設計周焦點的Design Academy Eindhoven（下稱DAE）畢業展，每年都會轉換場地，今年以巿中心商場Heuvel Galerie為基地，於場內12個商舖展示學士與碩士生作品，亦利用場內的噴水池、中庭及升降機等作展覽。但除了噱頭十足外，於商場舉行設計展這個現象，有何社會意義？

當然，在商場舉行展覽並非新事，香港的商場便不時舉行藝術展或品牌展，但大都以出租中庭，又或是劃出櫥窗或小舖位處理。跟DAE相對接近的香港案例，可能是K11一系列商場及南豐紗廠，又或是最近開幕的啟德AIRSIDE。雖然只是偶一為之的短期租約，但DAE畢業展佔了整個Heuvel Galerie商場約七成空間，拉近大眾與設計新秀的距離，讓大眾更能認識前線設計外，亦讓新進設計師了解大眾巿場。

強化設計作為生活一部分

整個佈局的最大好處，是強化了「設計作為生活一部分」這個信息，減低普羅大眾望而卻步的門檻。在消費巿場意欲低迷的情况下，此舉亦能有效地利用吉舖作另類長線投資及建立商場品牌形象。但這也並非一定一面倒的好，如DAE畢業展所在的Heuvel Galerie，其實是個相對百貨紛陳的商場，內裏有TK Maxx、H&M等形象較大眾化商戶，也會影響到設計相對「神聖」的形象。而在商場擺放設計較偏鋒的學生作品，雖然能善用人流，但又是否貼合畢業生想要的展示對象？姑勿論商場定位，將畢業展放在商舖展示本身，傳達了一種商業化及將創意物化的信息。總括而言是個有趣的畢業展實驗，貼合DAE實驗為本的辦學形象。

畢業展中大家最關心的始終是畢業作品。今屆Nadine Botha和Martina Muzi策劃的展覽，整體作品質素比上屆高，少了純粹設計櫥窗佈置個人展區，多了較實在解決問題的設計方案。同時策展人亦善用商舖空間，將作品按主題如消費文化、製作工藝等分類，今屆亦特別開設多個空間，如以書店發售畢業作品目錄外，亦展出畢業論文，也有工作坊專屬空間及影院，大大提高與大眾互動。●

網址︰www.designacademy.nl

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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電郵: feature@mingpao.com

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