新型電動車：經典豪車進軍電動市場 起表價838萬

Spectre是勞斯萊斯首款正式推出市場的純電動型號，這間傳統英國頂級汽車生產商一直以高超工藝馳名，由結構複雜的引擎、波箱過渡至相對簡潔的電動摩打、充電池組合，會否令工藝水平受到影響，相信是不少車迷及固有客戶關心的課題。慶幸的是，Spectre保持了勞斯萊斯汽車一貫的獨特奢華氣派，高聳雄渾的車側線條，與經過精細打磨及拋光處理的神殿式車頭格柵，仍然令人一看就知其頂級車身分；車廂內飾繼續提供近年同廠新車型號均有配備的LED「星空」細節，置身其中有如被漫天繁星包圍。

廠方強調，於去年10月首度推出Spectre前，用了約1年時間在全球不同地形與天氣下作實際路試，結果測試車成功行駛了超過250萬公里，里程數相等於一般量產型號在客戶手中行駛了400多年，以此證明電動化後的勞斯萊斯依然是耐用度達標的新型EV，期特不久後能在香港路面測試這部基本車價超過838萬港元的「極豪座駕」，再跟讀者匯報試駕/試乘感受。●

文：莊達民