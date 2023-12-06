提升性能+全面電動 潮流車轉型搶攻市場

smart的成立年份可追溯至1994年，由瑞士Swatch腕表集團與平治合組簡稱叫MCC （Micro Compact Car）的公司，設計及生產迷你汽車以作城市通勤之用。數年後，平治變成smart的唯一經營者，並且嘗試推出不同車型以吸引年輕駕駛者，令人留下較深印象的除了兩座位迷你車City-Coupé（後來改稱Fortwo），還有跑車Roadster及嘗試作出突破的5座位揭背車Forfour。跟其他曾經風光一時的潮流車一樣，smart未能成功延續熱潮，在第三代Fortwo及第二代ForFour推出後沒多久，業務便陷入低潮，在香港更接近完全撤出市場。

重整架構全電動化

情况直到2019年出現轉機，平治母公司與中國汽車生產商吉利（Geely）合組新公司接手經營smart，同時決定轉成100%純電動車品牌。以吉利SEA電動車平台作為基礎開發smart全新型號。重新出發的smart，旗下首款型號#1於不久前正式在本港市場開售，並且同時提供兩個版本：主打高性能的#1 BRABUS及相對便宜的#1 Premium。

完全擺脫舊形象

筆者曾擁有及駕駛第2代Fortwo一段不短時間，印象中的smart是重視設計玩味，但用料及製作質素較為平實的城市小車，所以當看到全新smart #1時不禁感到驚喜，因為新車的用料做工以至設備的齊全程度均有非常明顯的進步，而且車身尺碼及車廂空間比以往型號提升了不少，有如一部尺碼適合都市人的揭背車；再加上轉由電動摩打發力推動後，性能大幅提升，因此整體觀感是完全有別於過往「舊smart car」的印象，甚至可視之為一個全新的高級汽車品牌。

首選高性能型號

首批來港開售的smart #1分為兩個版本，最大分別在性能一環。主打高性能路線的#1 BRABUS配備前後兩組摩打，整體馬力及扭力輸出分別為428匹及543Nm，在「引擎車時代」是接近高級跑車的數值，即使以目前同尺碼電動車的標準來衡量，也可被列入高性能範疇，實際試駕時也不難發現它給予駕駛人的整體感覺是加速進取，懸掛表現穩定而結實，帶有一點駕駛跑車的感覺。至於另一版本#1 Premium則只配備一組後置摩打，馬力及扭力為272匹及343Nm，由於輸出動力較柔，加速表現不如#1 BRABUS般激烈，所以駕駛感偏向為一部易開、舒適的純電動揭背車。兩個版本的設備內容其實相差不遠。BRABUS版提供模擬引擎音效及多一組預設駕駛模式，但由於動力性能有明顯分野，加上代理的定價策略是#1 BRABUS只比#1 Premium貴4萬元，這無疑大大提升了前者的吸引力，相信有心買車的話，不難作出明智選擇。●

smart #1 BRABUS / Premium

車型：5門5座位電動SUV

摩打：前後摩打/後摩打

電池：66kWh鋰離子電池組

馬力：428匹 / 272匹

扭力：543Nm / 343Nm

驅動：四輪驅動 / 後輪驅動

長闊高：4300×1822×1636mm / 4270×1822×1636mm

軸距：2750mm

加速：0-100km/h，3.9秒 / 6.7秒

續航：400km / 440km （WLTP標準）

售價：$339,000起 / $299,000起*

查詢：2895 7288

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文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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