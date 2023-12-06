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News：相機拍賣 千萬港元成交

【明報專訊】徠茲相機拍賣會（Leitz Photographica Camera-Auction）每年舉行兩次，是現時世上最大的古董相機及配件拍賣會之一，剛於11月底在維也納舉行的第43屆拍賣會，以黑色作為拍賣會主題。

眾多拍品中，以兩部黑漆版Leica MP相機為亮點，1956年憑《國王與我》奪得奧斯卡金像獎的演員Yul Brynner（1920至1985年），曾用這兩部相機記錄荷李活的黃金時代。拍場的另外焦點還有已故德國攝影師Otto Steinert（1915至1978年) 留下的珍貴黑白相片作品。這位攝影界的傳奇人物，以獨特方式塑造了戰後攝影，其作品不僅富有表現力，更具實驗味道。拍賣會上亦以「塑造視野 （Shaping Visions）」為題，拍賣22件Steinert的作品。

黑漆版相機一直深受古董Leica相機愛好者和收藏家青睞，相機的金屬部件上塗有漆料，經長年使用後會形成一層獨特的氧化層，讓相機看起來更富年代感，散發獨特藝術氣息。1950至60年代銀色鍍鉻開始流行，黑漆版相機產量相對較少。「在過去10年，黑漆版Leica相機的需求飈升，同時價格也迅速上漲，甚至達到了上百萬歐元的水平。」徠茲相機拍賣會總經理Alexander Sedlak解釋，以專為新聞攝影師研發的「M專業版」Leica MP相機為例，當時只生產了412部，當中僅有141部為黑漆版。「這些黑漆版MP相機每部均價值幾十萬歐元。如果這些相機的前主人是名人，收藏家們會更感興趣，價格自然更高。」Yul Brynner兩部Leica MP黑漆版相機分別以144萬歐元和132萬歐元拍出，比估價的60萬至70萬歐元高出約一倍，非常誇張！如果對古董Leica相機有興趣的讀者，可以密切留意下次拍賣的資料。●

網址：www.leitz-auction.com

整理：張曉冬

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