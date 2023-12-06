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鐘表秋拍 「白手套」三連霸 總成交額1.82億港元

【明報專訊】來到一年尾聲，大部分腕表品牌都不再推出新作，待留到明年再發力。不過即使新表欠奉，表迷仍會力追熱賣款式。早前彭博公布腕表指數Bloomberg Subdial Watch Index，顯示Rolex和Patek Philippe的表款平均二手價格跌至兩年多新低，但熱門款式始終企硬。雖然市場環境極具挑戰，但Phillips亞洲早前舉行的秋季拍賣，鐘表部仍連續3年取得「白手套」佳績，總成交額達1.82億港元！

作為Phillips年度秋季拍賣一部分的「名錶薈萃 – 香港XVII」拍賣，11月底在香港西九文化區的拍賣行亞洲新總部舉行。208件拍品吸引來自61個國家及地區的1700名鐘表愛好者競投，氣氛熾熱。

前所未見PP鉑金腕表 逾1436萬成交

本季拍賣由一枚前所未見、極有可能是獨一無二款式的Patek Philippe型號3974鉑金腕表領銜，以逾1436萬港元成交，大幅超越了880萬港元的拍前估價。腕表為2001年製造，是鉑金款的自動三問萬年曆腕表。而另一大亮點則是Rolex型號6062俗稱Stelline的古董黃金腕表，以逾711萬港元成交，相近款式曾於2016年在Phillips的Rolex專場拍賣現身，今次的成交額比當時大幅增長約40%！

在鐘表拍賣範疇上，Phillips是業內領先的拍賣行。雖然其鐘表拍賣部門相對年輕，在2014年才成立，但卻是由全球鐘表拍賣界十分知名的拍賣師Aurel Bacs和妻子Livia Russo聯合創立，故其拍賣部門的全名為Phillips in Association with Bacs & Russo，專注於呈現世界上最高品質的收藏級別時計。Phillips亞洲區鐘表部主管Thomas Perazzi表示：「今次拍賣令我們的鐘表部連續3年在香港創下『白手套』，即100%上拍鐘表全數成交的佳績。本季總成交額也較今年春拍增長17%，展示在當今極具挑戰的環境下，全球鐘表市場仍然對高品質及珍罕收藏時計有穩定的需求。Patek Philippe型號3974腕表和Rolex Stelline古董黃金腕表以外，數個獨立製表品牌亦同樣以高價成交，展示當今藏家的興趣多樣。」

「難民」製表師Rexhep Rexhepi受追捧

獨立製表品牌表現持續看好，市場尤其對F.P.Journe、 Rexhep Rexhepi、Philippe Dufour和De Bethune需求強勁。被譽為新一代傳奇製表師的Rexhep Rexhepi只有36歲，其同名品牌的Chronomètre Contemporain型號RRCC01限量版玫瑰金小三針腕表編號12號，在長達8分鐘的電話競投及29次出價後，以近700萬港元成交，為拍前估價的2.3倍，成為品牌歷來第二高成交價的時計。

Rexhep Rexhepi出生於科索沃，但因為當地爆發戰爭，他在12歲時被迫逃離祖國到瑞士。雖然小時候家境貧困，但他卻有一雙巧手，想要什麼玩具就自己親手製作。他父親有一枚腕表，令他自小對腕表着迷。後來以戰爭難民身分到達日內瓦，讓他有機會投身製表業。他15歲時加入Patek Philippe成為學徒，也在日內瓦鐘表學校修讀，不出3年時間已學懂自己組裝腕表。後來他加入由3名前Patek Philippe製表師創立的大型複雜機芯製造商BNB Concept工作，並曾跟Francois-Paul Journe大師（即F.P.Journe的創辦人）共事，參與了品牌的不少機械製作。後來BNB Concept破產，Rexhep Rexhepi決定自立門戶，並在2018年和2022年兩度贏得GPHG最佳男裝表大獎，近年更成為拍賣場上的寵兒。

拍賣會一組首次亮相市場、5枚直徑38毫米的F.P. Journe精鋼腕表珍藏，則合共以890萬港元成交。當中的Tourbillon Souverain、Chronomètre à Résonance、Octa Calendrier、Octa Réserve de Marche和Chronomètre Souverain，分別以逾342萬港元、228萬港元、107萬港元、82萬港元和114萬港元成交；而Wooden Presentation box木製原裝收藏表盒就以逾12萬港元成交。同樣首度亮相拍場，搭載38毫米鉑金表殼的F.P. Journe Tourbillon Souverain, China 2010表款，亦吸引多名藏家熱烈競投，最終以逾685萬港元成交。

AI設計金G-Shock紐約拍賣現身

Thomas Perazzi預告，Phillips將會在12月9至10日在紐約舉行本年度最後一場鐘表拍賣：The New York Watch Auction: NINE，由逾20年沒在公開市場亮相的Patek Philippe型號1518玫瑰金萬年曆計時腕表領銜，估價120至240萬美元，亦包含Rolex、George Daniels、F.P. Journe、Philippe Dufour及MB&F等知名製表品牌及獨立製表時計。一枚由AI設計、Casio G-Shock 40周年黃金紀念腕表也將矚目登場，此表的拍賣收益全數撥捐慈善機構。●

網址：www.phillips.com

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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