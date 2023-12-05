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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（二）

【明報專訊】香港電影《年少日記》中的鄭有傑小朋友（黃梓樂飾），在成長中飽受多方面的壓力，不論在學業、家庭、同儕社交，以至課外活動方面均不如父親心意，更出現失眠的身體狀况，但當他主動提出求助時卻被媽媽決絕否定。美國哈佛大學發展中兒童中心Center on the Developing Child的建議，要守護兒童的心理健康，促進成長中的學童有更正面的發展成果，為孩子「減外壓」實在非常重要。

尊重孩子學習節奏

每個孩子都有自己的學習「節奏」，有自己的「起步點」，用心指導，努力投入，自當有合理的進步。要為孩子「減外壓」，家長首先要讓足夠的時間適應新知識，不要過於着急，避免急功近利的壓力。指導者（家長、老師或教練）宜提供彈性，讓孩子有空間思考和按照自己的學習風格和節奏學習。

合理安排學業 減少競爭壓力

在學業方面，家長和教師可以透過合理安排學業任務，確保孩子的學習壓力和功課量安排合理。避免給予過度的課業壓力、長時間的功課、額外的課後練習等，相反宜根據明確的學習目標，並按孩子的進度調整難度。當孩子遇上困難時，鼓勵他們向家長和教師尋求幫助，提供額外的教學資源或輔導。而更進一步的是透過合作學習，讓孩子在過程中與同儕互相支持，從而學習如何與他人有效共事，學會合作、分享和協調。這些均有助於減緩同儕競爭所帶來的強烈負面感覺，同時建立學童之間的良好關係，減輕社交壓力。

足夠休息「充電」 多元活動助減壓

我們不能夠否定，孩子學習與成人工作一樣，少不免令人疲憊。家長要確保孩子有足夠的休息時間，避免將所有時間都用於學業和課外活動，同時留意孩子的身體徵狀如失眠、食慾不振等，以維持身心健康。鼓勵孩子參與放鬆和愉悅的活動，包括藝術、音樂、體育等遊戲，讓孩子可以根據自己的興趣去投入和享受，目的在減輕學科學習或其他外壓所帶來的整體焦慮感。

不盲目比較 抱持合理期望

《年少日記》中有傑的父親，期望他有弟弟相同的表現，強迫他苦練彈奏艱深的樂曲，後來更強硬更換孩子喜歡的鋼琴老師，最後即使有傑成功（勉強地）完整地彈奏，仍不為父親欣賞。「人比人，比死人」，學習應為求進步，而非僅着重個體競爭。家長可不要成為孩子的無謂壓力源頭，相反應該合理設定個人期望，根據孩子的能力和成就給予正面的回饋，而非盲目地要求孩子按照自己的要求或別人的進度去「複製」，以避免過度的期望造成不必要的壓力。否則，孩子即使能夠「贏在起跑線」，最後也只會「輸在終點前」，更不希望發展成《年少日記》中，在人生跑道中半途消失的有傑……

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕家庭有教 親子筆陣 名人KOL 張溢明 林俊彬

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