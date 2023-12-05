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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

增添父能量：爸爸，齊來守護孩子的精神健康

【明報專訊】今年開學以來，已有超過30宗不幸而且不能逆轉的悲劇，很多人可能會質疑現代孩子的逆境商數（Adversity Quotient, AQ）是否比以往低？亦有家長會問若太保護孩子，是否就不能培養出堅毅的孩子？

筆者的兒子雖然剛完成校內的第一次考試，但見他做完功課後又繼續溫習，筆者大感不解，追問之下，才得知原來老師表示很快又會再有各類型的默書及測驗，所以請學生們加緊溫習，以免追不上進度。在教師的角度，她只是說出一個事實，但已足以對兒子造成一定的精神壓力。究竟爸爸如何保護孩子的精神健康？筆者有3個錦囊：

1. 爸爸先處理自己精神的健康

美國心理學家Rebecca Newland和團隊的研究發現，當爸爸在家庭中有苛刻的表達，例如：大發脾氣、很容易被激怒，將削弱往後的父子關係。當爸爸表達令孩子難堪，太太會因着保護孩子的緣故而減少爸爸接觸孩子的機會。媽媽雖然會因此減少自己的苛刻表達，從而補償父職的缺欠，但是卻會使自己的精神健康陷入抑鬱危機，形成惡性循環。面對生活的各種壓力，鼓勵爸爸回家前花少許時間整理一下自我的精神狀態，避免把壓力帶回家，同時確保自己在家庭中經常向太太、孩子說正面的說話。

2. 成為可親的爸爸

各位爸爸，過往曾否試過埋頭苦幹一件事時，向孩子表示：「我唔得閒，你搵媽媽啦！」美國研究學者Stanley N. Bernard和團隊所做的研究指出，若爸爸經常拒絕，會使孩子容易感到沮喪和否定，當要找爸爸時會表現得猶豫，往後有事時或根本想不起爸爸。相反，若孩子感到爸爸可親，容易找到爸爸，便會樂於與爸爸溝通和相處。爸爸需要經常自我提醒，說少一點「唔得閒」，即使事實上未能即時陪伴，都可學習向孩子說清楚某個時間後便會和他一起參與他喜歡的活動。讓孩子親近自己，目的是為了讓孩子真正需要時爸爸時，能夠隨時找到你。

3. 與太太努力締造孩子安心成長的家庭

西班牙一項心理學研究結果又顯示，良好的親職協作與孩子的精神健康息息相關。因此學者呼籲，每個關注孩童精神健康的人，都不能避免要去評估他父母的親職協作情况。原來愈良好的親職協作，對孩子的精神健康愈有利。所以，請爸爸時刻與媽媽一起檢視親職協作的狀態，當孩子看見父母二者的角色，在家庭系統中有美好的互動合作，孩子便可安心在家庭中健康成長。

充當孩子最強後盾

悲劇一宗都嫌多。孩子的心靈是否健康、強健，爸爸絕對有很大的影響力，當孩子認為爸爸是最強的後盾，不論發生什麼事都會願意返回家庭這個「避風港」。爸爸們，當孩子有需要時，你希望他是會主動與你分享？還是希望他將心聲埋藏於心底裏？讓我們一起努力守護孩子的精神健康。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

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