明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

超人DadDad：提升孩子的自尊感

【明報專訊】作為家長，能夠提升孩子的自尊感非常之重要，自尊感是每個人對自己的主觀感覺，我們每天都不自覺地，不斷衡量自己的價值和能力，得出的結論使我們對自己產生一種感覺，這便稱為「自尊感」。

較高自尊感 容易悅納自己

若我們的孩子有較高的自尊感，亦會比較容易悅納自己，懂得欣賞自己的優點，坦然面對自己的不足，為人亦會較誠實、堅強，更有愛自己及別人的能力。反之，低自尊感的孩子，不時會陷入不喜歡自己的狀態，甚至會覺得自己被傷害，並且在行為舉止之中盲目的懲罰自己與別人，認為別人應該對我的行為負責，把焦點都落在指摘別人的身上。

所以，作為家長，若我們能夠培養孩子擁有較高的自尊感時，他們長大後，慢慢便會主動擴展自己的社交圈子，懂得與不同的人聯繫，縮短與其他人之間的距離，減少和別人衝突，懂得透過溝通、澄清去改善關係；而一個自尊感低的人，便有機會將責任歸咎他人，容易被情緒控制，形成仇恨，亦會比較容易要求別人尊重自己，甚至操縱別人。在處理不同的關係上，亦會比較容易感到困難，常常要用愛別人來取代愛自己，形成自卑、自貶及自憐。

以下列舉了其中一些培養孩子自尊感的方法及秘訣，可供大家參考：

1. 引導孩子欣賞自己的優點

家長可以讓孩子列出自己的長處和成就（例如：愛惜家人，精於體藝、繪畫或音樂等），然後將這張清單放在孩子容易看見的地方，讓孩子提醒自己值得欣賞的地方和獨特之處。

2. 發揮孩子的潛能

家長可以教導孩子開放自己，去接受一些新挑戰，參加不同的課外活動或興趣班，亦可以嘗試與孩子一同參與義工服務，從而讓孩子了解自己的能力、興趣及才華。

3. 讓孩子接納自己的不足

家長可以讓孩子明白，自己並不需要十全十美或樣樣皆能，最重要是明白每個人都有長處及短處，凡事只要盡力而為就已經足夠。

4. 避免與別人的孩子及兄弟姊妹比較

作為家長，盡量避免將自己的孩子與別人的孩子，或者其兄弟姊妹比較。比較是一個無止境的深淵，只會損害孩子的自尊，要明白每個人都是獨一無二，只要孩子有進步便可以了。

5. 主動幫助別人

在日常生活中，可以嘗試從一些微小的事情開始，鼓勵孩子多些主動幫助身邊的人。能夠為他人提供幫助，對別人表達善意，有助提升孩子的自尊感。

6. 建立良好的人際關係

家長可以鼓勵孩子，與家人、師長和朋友建立良好的關係，當遇到困難時，身邊一些懂得欣賞自己的人，可以為自己提供一些支持和鼓勵。

最後，孩子的自尊感及自信是非常重要，當他們擁有自尊感及自信，成長亦會更快樂，孩子會懂得憑自己的努力，去實踐自己的理想，愛惜身邊的家人及朋友。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向，過往於NGO工作十多年，大部分時間是服務SEN兒童及其家庭，曾擔任「香港啟迪會」總經理，是一位努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，擁有兩本繪本著作，《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 陳顯庭 超人DadDad

上 / 下一篇新聞