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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

6A爸媽：「嘆氣」的藝術

【明報專訊】為人父母，當然希望子女健康成長，主動學習，待人有禮……可是，事實又豈會一一如願呢？當孩子表現不如預期的時候，我們又應如何自處呢？「接納」孩子，永遠是家長最難的一道課題，就剛剛的處境，家長又是否做好期望管理，懂得「嘆氣」的藝術呢？

「嘆氣」並非消極

小明在家裏發脾氣，原因不明。這已經是小明在家裏的日常，天天發生。家長束手無策，有時會跟小明「同歸於盡」，吵個一團糟。冷靜過後，媽媽經常問自己為什麼要跟小明鬥氣呢？其實自己管理情緒的能力比小明高，卻永遠都敗給衝動的剎那。那一刻，媽媽嘆氣了。

我們可以標籤這個「嘆氣」是屬於消極嗎？

當吵鬧天天發生，我們或許都束手無策。懂得「嘆氣」卻非消極對抗，反而是情感抒發的出路。嘆一口氣，跟自己說，「不要緊，再來過吧」。這是放過自己的手段，父母也不落於自責的壞循環。要知道，天天上演的戲碼，暫時還會繼續下去，好EQ是父母生存之道，愈早學識「嘆氣」才會知道下一秒如何面對孩子。

「嘆氣」是給孩子機會

孩子愈教愈反叛，父母招架能力每况愈下，卻愈忘掉了接納的重要。

接納，是體會到孩子有未達標的時候。若我們每一次見到孩子行為出現問題，就把握機會教導（或教訓）孩子，最終孩子從我們身上，絲毫也感受不到接納的存在，當然會愈教愈反叛。

但當孩子做不到要求，又如何調整自己的心態呢？

這個時候父母可以做的，就是把當前的處境接納下來，了解孩子仍需努力學習才能達到要求，我們不妨在這個時候「嘆口氣」，輕輕告訴自己，「教孩子需要時間，他們需要空間進步，我們就耐心等候一下吧」。

在這裏，我們嘆的那口氣，就是給孩子機會吧。

「嘆氣」同時在給孩子身教

剛剛提及，從嘆氣中，使孩子感受到被接納。除此之外，我們那些「嘆氣」其實亦是給孩子榜樣，如何面對自己控制不了的情况。

不如意事十常八九，每天每刻都可以上演。就以父母教養孩子的不如預期情况，當然是屬於父母的挫折吧。既然我們的「嘆氣」不是消極，反而是接納當刻，之後再接再厲的一道小魔法，那麼我們為什麼不把那道小魔法，以身教形式傳授給孩子呢？

有一天，當孩子面對逆境，便能記起父母面對不如意時候如何運用「嘆氣」令自己再接再厲。那麼，孩子便有能力把眼前的逆境消化，再次爬起來嘗試面對挑戰。

或許我們當父母都太累了，忘了放過自己。當我們在教養路上，碰上令人沮喪的時候，我們不妨輕輕的「嘆口氣」，告訴自己「算吧，慢慢教」或「再來過，他們需要時間」，調整步伐，令自己接納當前狀况，也給孩子知道，接納逆境是可以「嘆口氣」再來過。世上亦沒有解決不了的事情，好好跨過就好。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL Vinic爸爸 6A爸媽

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