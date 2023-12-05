明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：有空間的溝通

【明報專訊】最近組了一班短期學習小組，進入主題前，我問學生們：「你們知道今天是來做什麼嗎？」

大部分的學生都說：「學溫書方法」、「學如何溫中學的科目」、「學如何寫筆記」……

但有個女孩卻答：「不知道。」

我又問：「你們覺得自己哪些方面想進步？」

有些學生說：「英文，中學的英文深了很多，唉」、「歷史科，因為很多東西要背誦」、「我一打開本書就想睡覺」……大家都咯咯地笑起來。

否定式回答 與人保持距離

輪到女孩回答，她馬上說：「沒有。」

接下來在小組裏，我觀察到無論我們在聊什麼，學習也好，興趣也好，家人也好，這個女孩子都會不假思索地回應「No」、「不會」、「沒有」。但是，她會聆聽別人的意見，行為上也會認真去做。

也許，「否定」能使她與人保持距離，是她一個自我保護機制。

後來，我認識了這女孩的爸爸。他是做生意的，常處於一個分秒必爭的環境，什麼事都是效率為先，遇到問題要盡快找出原因，然後盡快處理，所以他對女兒的學業要求也是一樣。

爸爸只顧分享自己看法

爸爸說話語速飛快，很多時候還沒有聽完別人的說話，就分享自己的看法，也會緊接追問其他問題。你會感覺自己沒有辦法完整表達或分享看法，就被帶走了話題或焦點。

課後，跟爸爸聊了一下，他說有時不懂怎樣跟女兒溝通，女兒愈大，辯駁能力愈高，爸爸的話還沒有說完，女兒就會立刻反駁。爸爸感到被冒犯，有時工作太累，一下子控制不了自己，就很容易與女兒吵起來。

許多的誤解累積下，女兒漸漸由反駁變成不回答，不容許爸爸再進入她的世界。這女孩表面上是拒絕父親，但內在的她，也可能只是被爸爸過去對她的拒絕而受傷了。

爸爸開始意識到，原來自己沒有給予空間，給大家有對話的機會，他總是希望分享自己的看法，卻沒有真正留心女兒的想法。他臨走時問，現在女兒都不太願意跟他說話，應該怎樣引導她說出心裏話？我跟爸爸說，先繼續保留一些生活上簡單溝通，捕捉時機，有時候當女兒遇到一些事，會向爸爸求助，那個時候就可以先從聆聽開始，讓女兒重新經歷一種新的溝通模式，下一步再慢慢引導女兒說出心裏話。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳志耀 解鎖孩子心

上 / 下一篇新聞