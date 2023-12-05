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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

讀書時節：人愈來愈像機器？

【明報專訊】「人工智慧愈來愈像人，人，卻愈來愈像機器。」

最近在網上讀到上面的這句話。我想，AI愈來愈像人，因為它的應對愈趨自然。人呢？愈來愈像機器，是因為生活滿滿「操作感」，還是人的情感、思想與倫理都淡薄了？

「禮」的背後有一種「情」

記得有一名朋友告訴我，她任職的學校有一個師生諮議會，是一個師生交流意見的平台。近年學生在會議中的態度，總是向學校要求和質詢。她舉一個例子，她的學校關心學生，所以在每一層都設一部提供冷、暖、熱水的先進電子飲水器。她認為學校為學生好，學生該會領情，怎料在議會中，學生投訴熱水太熱，冷水太冷。我想起曾瑞明在他的著作《家長應該學會的20堂倫理課》（下稱《家長》）中也提及相似的情况：「記得有一位學生問學校為什麼只送金莎給他們，而不送GODIVA（高級巧克力品牌）。」曾瑞明在書中說，「禮」的背後有一種「情」，而他卻慨嘆「現在的風氣是重物多於重禮」。施恩莫望報，是應該的，只是曾瑞明就送巧克力一事的說法，也令人唏噓：「不稀罕『禮』或許是風骨，但不稀罕『情』，也可稱『無情』吧。」

灌輸世界觀具人文關懷

我們都盼望下一代關心自己，同時關注身邊的人和事。譬如說世上戰亂一直持續，而最近以哈衝突仍是水深火熱，中東地區可謂生靈塗炭。為此，最近便聯同幾名教師，在校內辦了相關書展和討論會，讓師生一起探討時事。當日學生的提問，都圍繞着涉事地區的對錯、立場甚或陰謀論；我與其他的出席教師，都努力引導學生，把目光投放在戰亂人民的慘况。辦此活動，教師希望灌輸學生的，是人文關懷。《家長》中就有個章節指出，我們希望學生有世界觀，但這些世界觀不能缺乏關懷。曾瑞明在書中寫到，面對「全球正義與普世價值」的課題，儘管無能為力，亦不等於漠視不理。好比各位語文教師，教授《戰城南》或杜甫一些關懷國家的詩歌時，除了考試知識，都盼望培養學生關懷家國天下的一份情懷。孟子論人禽之辨時，人之為人，其中就因為有惻隱之心。

《家長應該學會的20堂倫理課》是曾瑞明寫給家長的讀物，各章節不長，深入淺出，為家長梳理出值得重視的人情世故，讓家長日常與子女聊天時，有具體憑據與子女討論處世之道。其實曾瑞明的其他作品都適合青少年。記得年前教育局於暑假前，贈予全港中小學生圖書一本，教師可在教育局提供的書單中選書，而我就從書單中選出曾瑞明的《年青生活哲思20則》送給當屆中六畢業生。

敝校有個傳統——每年都挑一本書送給畢業生，當中蘊含對他們的期望與祝褔，讓書本盛載年輕人該恪守的人生態度。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]

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