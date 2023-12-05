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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

A苗園圃：媽媽分演角色（上）

【明報專訊】作為一名雙職媽媽，日常生活到底需要分演多少個角色？回想起來，打從孩子出生那天，角色日漸增多，而且變化多端，並不容易揣摩與掌握。

嬰兒期做好「奶媽」

從原生家庭的女兒身分，搖身一變做了別人的妻子和媳婦，到生孩子成為媽媽，可能只是兩三年間發生的事。至於正式生產以後，坐月子要好好照顧自己身體，作「均衡飲食執行者」是必然的。這時候，有兩大角色要稱職，就是「嬰兒護理員」和「奶媽」。初生嬰兒所帶來翻天覆地的日子，相信沒父母會忘記。才換新尿布怎麼轉個身又濕了？剛餵奶吃飽了為何又哭呢？停下來想稍作休息，怎料孩子醒來又需要關注了！乾是嬰兒哭泣的原因，護理員已要花不少心機去搞明白。如果是堅持母乳餵哺的媽媽，「奶媽」角色並不會因為上班而停止。在我生孩子那年代，公司哪有哺乳室的設備？自己買齊工具，包括奶泵、儲奶樽及儲奶袋，每隔3小時，便入廁格「辦事」，為大兒子持續了30天，有經驗以後，為小兒子能堅持到100天。

兒童期媽媽角色多樣

孩子上學了，媽媽又擔當起什麼角色？想孩子快高長大，身體健康是基本，先要做好「家庭營養師」身分；身心日漸成長的孩子與人互動過程中總有情緒起伏，此時媽媽要擔任「情緒輔導員」，用溫柔聲音安撫孩子不安，用肯定言詞教導他們處理方法。如有意拒絕過早使用電子奶嘴，便要從小培養孩子閱讀樂趣，「圖書館理員」的工作就很重要，媽媽要揀選合適又能挑起他們興趣的圖書。起初必須兼任「故事媽媽」角色，全情投入為孩子講故事；當他們升讀高小以後便可見成果，因為他們會自己拿起故事書來讀得津津有味。

媽媽下班以後，不單是「功課核對員」或「學習監察者」，同樣重要的是「遊戲陪玩員」身分。必須提醒自己回家後便放下工作，陪孩子玩玩具或桌遊，周末再找些新鮮事一起做，親子關係就是由這些點滴建立起來。每年的暑假最叫雙職媽媽頭痛，總要化身做「項目策劃經理」，為孩子安排有益身心活動充實每一天，當中如果能夠包括一趟家庭旅行更好，不用計較遠近。有請工人姐姐的家庭，媽媽再有個「指揮官」角色，由起居飲食、孩子接送，到引導工人姐姐在照顧孩子方面如何配合家庭教育等，都需提供指令。整個過程必須有耐性，懷着循循善誘的心態。

在多於一個孩子家庭中，媽媽再要考取「消防員」證書，在家可以隨時有效撲熄兄弟姊妹間火焰，防止火災的釀成。而當有個性兒子遇上急性子爸爸，媽媽就要學習聆聽他們各自的觀點與需要，作出適當協調，成為家事的專業「調解員」。育有衝動兒及或星兒的媽媽，務必努力實踐家校合作，以令孩子得到應有的愛心和支援。在背後也要為孩子與不同單位做好溝通，是一個名副其實的「公關經理」。

青春期媽媽變陪跑員

在職場上，成年人往往是從輔助崗位晉升至管理階層。當孩子到了青春期，媽媽扮演的角色卻剛好要來個相反。我感覺現正擔任兩個兒子的「秘書」和「陪跑員」。當這個兩個角色有什工作？還有其他崗位嗎？下回再說。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕莊兒 親子筆陣 A苗園圃

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