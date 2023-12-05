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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：老師們，感恩有您同行

【明報專訊】從來沒有想過，疫情後的這一年，於我們視為家的這個城市，竟然有超過300名孩子企圖自殺，而其中37人更不幸喪生，作為這個家的一分子，任誰都痛心、難過。當大家把關心、關注投放到孩子身上時，這段時間，我更想為仍然留在教師崗位上的您加油打氣。數字背後，沒有反映出老師們日以繼夜所背負着的沉重，每天與孩子同行，看着多而又多脆弱、無助的生命，再重，都捨不得放下，老師們，實在辛苦了。

「我在這裏」 讓孩子不孤單

這是一個不尋常的年代，當我們再一次思考「老師」這個身分的時候，想到的會是什麼？或許，外面的人所着眼的是職業所帶來的生活安穩與假期，然而，留在這裏同行的人，就會看見您們在不斷收窄的空間內如何竭力地保護生命，甚至挽回生命，是廢寢忘餐的。您們不單輕看自己的需要，有的，更是擔着過於身體所能承擔的，這份全然的委身與擺上，能夠形容的就只有：「盡」。 對，作為老師，我們所追求的並不是生活安舒，也不是個人的榮耀，而是在於一份生命的同在。我們必須坦白的是，很多時候，我們都不易察覺孩子正在經歷着什麼。學校，可能是他們唯一感到安舒、感到溫暖的地方；老師，可能是他們唯一願意傾談、願意信任的人。今天，於孩子而言，老師的角色，比過去任何時候都重要。這份「我在這裏」的同在，可以安穩孩子的心，讓他們感到不孤單，感到被聆聽、被明白、被鼓勵。

愛，原來是帶着痛的

12月，聖誕的鐘聲漸近，望着校園的十字架，讓我想起耶穌因着愛，為世人釘身受苦的景象，心，再一次被觸動。前陣子，在照顧、安慰一名情緒突然失控的孩子，他在大堂叫嚷，把我的手捉得很緊、很緊，指甲也不自覺地陷入我的手背，他捉得愈緊，我就愈痛。那一刻，忽然想起十字架上的主耶穌，祂堅持愛人的同時，也在承受着無比的痛。愛，原來是帶着痛的。

我們選上當老師的這條路，就是願意與孩子同行的路。我們都愛孩子，甘願為他們傾盡所愛，即使也在承受着別人看不見的痛。痛，可能是來自學生、來自家長、來自家庭、來自制度、來自健康、來自比較、來自誤解、來自批評、來自失去……別人的目光、別人的說話或許會給您帶來傷害，但，這正是我們要堅持、要跟他們不一樣的原因。老師每一天的同行，都叫我感動，您們不因所受的痛而放棄活出愛，孩子才有機會經歷愛、明白愛、成為愛。我仍相信，老師每天在孩子身上所作的，必不枉然，都必能為他們的生命帶來美好的改變，這是我們留在這裏的使命。

在聖誕節的月份，容我誠心祝福這個城市的每一位老師平安、喜樂，願您我的生命，可以成為這裏的孩子繼續前行的力量，成為他們更美的祝福。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕歐偉民 親子筆陣 民房四寶

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