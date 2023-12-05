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Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

名人親子：夫妻檔教練 讓孩子在自律中成長 黃澤鋒女兒 練泰拳不輕言放棄

【明報專訊】提起泰拳，不少人或會聯想起在專業擂台上見到那些「拳拳到肉」的畫面，好像與小朋友拉不上關係。但其實，坊間有很多專為兒童而設的泰拳班，跟大家想像的泰拳不一樣。4歲的黃熙恩（乳名小黃妃）在爸爸黃澤鋒和媽媽陳麗麗的薰陶下，對泰拳產生濃厚興趣，年紀小小的她，不但鍛煉出良好的大小肌肉協調及平衡能力，而且在拳館，也特別聽教練爸媽的話。

文︰顏燕雯

「小朋友學泰拳第一件事，便是教他們守紀律，不可亂來。」陳麗麗（Lilian）現教授5歲以上小朋友的泰拳課程，亦會到學校教學生打泰拳。無論是什麼年紀的學生，Lilian都會跟他們約法三章，「學拳也要學與別人相親相愛，若一旦收到學校、家人投訴說他打人，我便不會再教他」。

看到沙包拳套感興奮

Lilian說，年紀小的學生，最初看到拳館內的沙包和拳套都會感到神秘又興奮，「我會告訴他們，只要聽指令去做，便有機會觸碰這些東西，所以他們上課時都很守紀律，又很期待。」小朋友學泰拳，會以基本體能訓練為主，藉以引起他們對泰拳的興趣。課堂頭半節一般會做熱身和基本動作訓練，例如跳繩、十字跳步等，亦可以用「1、2」去代替「左、右」，讓小朋友更容易理解。至於後半節則利用沙包和拳套去練習不同拳法，如右拳、上擊拳等。

黃澤鋒與Lilian均是泰拳教練，除了取得中國香港泰拳理事會認可教練牌照，二人更是該會認可的2級拳證及裁判。4歲的熙恩從牙牙學語開始，每星期也跟媽媽到拳館，跟着其他學生一同練習各種熱身運動和基本動作，所以做示範時亦有板有眼。爸媽亦表示，或者鍛煉有功，女兒的身體十分強壯，很少病痛。也因為媽媽在上課時，對她的要求比平日較嚴謹，所以熙恩指喜歡家裏的媽媽比拳館的媽媽多一點點呢！◆

「小朋友跑跑跳跳才會開朗」

黃澤鋒說女兒熙恩精力無限，喜歡「男仔頭」的活動和玩具，如寧願要玩具車也不要洋娃娃。現時除了在媽媽帶領下學泰拳，還有跟別的教練學游泳，「沒辦法，因為她不太聽我話，都是別人教好了」。原來熙恩以往很愛看《蠟筆小新》，但因為接近凌晨才播映，他不想女兒這樣晚才睡，在屢勸不聽後，最後要學校教師「出馬」請她不要再看才成功。

現時念K2的熙恩還未需要寫字，對於選校，澤鋒會以輕鬆愉快為原則。身為游泳教練的他經常接觸不少中、小學生，他感到現時學生實在太多功課，學習壓力大，所以並不希望女兒將來也要做功課至半夜。「小朋友最應該跑跑跳跳，多點活動，人才會開朗。」

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕泰拳 親子 黃熙恩（小黃妃） 陳麗麗 黃澤鋒

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