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副刊
Happy PaMa 教得樂 第478期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：台灣爆紅「橘貓」登港

【明報專訊】早前在台灣爆紅的貓明星「橘貓重重」登陸香港啦！今個聖誕，一臉厭世的巨型橘貓在荃灣廣場的PLAY GARDEN登場，3米高大肚腩的身形，搞笑又可愛的模樣，溫暖一眾貓奴的心。同場更設置了20米的「喵星打卡牆」，6大打卡位包括可以坐在上面的超長立體毛毛尾巴、喵喵火車頭、喵喵專用車廂、喵喵造型車窗、3D喵掌及喵Pat Pat，另還有以冷織為靈感的「暖暖織園」幻彩隧道打卡位，讓大小朋友一同與橘貓留下美好的冬日回憶。在推廣期間，The Point會員只要憑電子貨幣即日單一消費滿$100或以上，並登記積分，即可以近距離跟「橘貓重重」打卡留念；而以電子貨幣消費滿$200並登記積分，則可參加手作坊，親手製作可愛的毛毛貓爪球匙扣或聖誕手繪。

除了打卡裝置，商場亦設計數碼互動聖誕裝置，大小朋友可以在巨大的LED熒幕上走動，隨着走動的步伐，熒幕中的禮物盒將幻化出不同效果。此外，在指定周末及公眾假期將會有數場精彩的聖誕舞蹈表演，包括REX MUSIC小鼓手匯演、K-pop舞蹈、芭蕾舞等，營造充滿活力的節日氛圍。

◆荃灣廣場×「橘貓重重『大』玩聖誕節」

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰上午10:30至晚上10:00

地點︰荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

查詢︰2498 8343

■送可愛貓爪暖手抱枕及貓咪記憶棉坐墊

荃灣廣場送出可愛貓爪暖手抱枕及貓咪記憶棉坐墊予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月12日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：3米高的巨型橘貓叫什麼名字？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第478期]

相關字詞﹕親子 聖誕 商場 送禮

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