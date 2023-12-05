本周FOCUS．家家有禮：台灣爆紅「橘貓」登港

除了打卡裝置，商場亦設計數碼互動聖誕裝置，大小朋友可以在巨大的LED熒幕上走動，隨着走動的步伐，熒幕中的禮物盒將幻化出不同效果。此外，在指定周末及公眾假期將會有數場精彩的聖誕舞蹈表演，包括REX MUSIC小鼓手匯演、K-pop舞蹈、芭蕾舞等，營造充滿活力的節日氛圍。

◆荃灣廣場×「橘貓重重『大』玩聖誕節」

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰上午10:30至晚上10:00

地點︰荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

查詢︰2498 8343

■送可愛貓爪暖手抱枕及貓咪記憶棉坐墊

荃灣廣場送出可愛貓爪暖手抱枕及貓咪記憶棉坐墊予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月12日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：3米高的巨型橘貓叫什麼名字？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第478期]