與別不童：「兒童體智及行為發展學科」助評估 發掘SEN童強項 父母陪伴是良藥

文︰沈雅詩

在兒科專科醫生的領域，除了普通兒科（general paediatrics），尚有7個子專業認證（subspecialties），當中包括在2013年獲認證的「兒童體智及行為發展學科」 （Developmental-Behavioural Paediatrics）。根據香港醫務委員會專科醫生名冊，截至2023年10月，本港共有18名「兒童體智及行為發展學科」專科醫生，當中包括香港中文大學兒科學系名譽臨牀副教授陳鳳英。

關注體智及行為發展 給予建議助復康

顧名思義，「兒童體智及行為發展學科」，主要是關注兒童的體能、智力及行為上的發展，陳鳳英說︰「我們這個科目，可透過不同評估工具，診斷18歲以下兒童，在哪些範疇內出現偏差，再提供意見，盡力協助孩子有所進步，讓他們更貼近一般小朋友的發展。當然，有些殘疾狀况，則未必可透過我們的建議或康復計劃，令他們回復正常，但都希望能夠幫助兒童有合適的學習環境，將來可以獨立生活。」

目前本港不少公私營醫療機構、社會服務單位，都有提供兒童評估服務，但執行的，卻有不同的醫護專業人員，究竟當中如何分工？陳鳳英指出，最簡單的概念，是6歲以下的學前嬰幼兒，主要由兒科醫生負責；而診斷6歲或以後「大仔」的行為或學習問題，所需用的評估工具，則大部分由臨牀心理學家行使。然而，在實際運作上，又未必是如此二元分野。

她解釋，在6歲以下的嬰幼兒，最常被診斷出的發展異常包括自閉症譜系障礙（ASD）、語言遲緩、肢體傷殘或遲緩，以及由早產併發症引致的發展遲緩等，透過衛生署母嬰健康院推行的「幼兒健康及發展綜合計劃」，大部分可被篩查出來。一般來說，嬰兒出生後，母嬰健康院護士會一直監察他們的成長發展，其間如懷疑有異常，會先由該院的醫生作初步評估，如有需要，便轉介至衛生署兒童體能智力測驗中心作進一步診治及跟進，而接見這些孩子的，正是在接受「兒童體智及行為發展學科」專科培訓的兒科醫生。

「最重要是父母能接納子女患病」

不過，由於專注力不足及過度活躍症（ADHD），以及一些心理問題，例如焦慮、早期抑鬱或情緒控制有困難等徵狀，往往要在孩子6歲或以後才浮現，因為小朋友已入學，除照顧者外，亦可能經由教師或學校社工發現問題，轉介的途徑便會變得多樣化，「校方一般會轉介學生去兒童體能智力測驗中心做詳細評估，但亦可以轉介他們約見教育局資助的教育心理學家。而有些家長眼見子女的行為問題嚴重，會選擇帶他們求醫，私家醫生按情况，可能會轉交公營醫院的兒科跟進，甚至直接轉介到兒童及青少年精神科」。陳鳳英補充，兒童體能智力測驗中心的主要服務對象是12歲或以下學童，但年屆12至18歲、狀况比較複雜的中學生，如教育心理學家在評估上有困難，也會交由該中心的醫生處理。

事實上，「兒童體智及行為發展學科」專科醫生，職責除了為SEN小朋友作個人化的復康服務建議外，更重要的，是讓到父母能接納自己患病的子女。「我遇過有家長，聽到小朋友確診後，激動得拍枱拂袖而去；不少爸爸，則傾向淡化孩子情况，相信『長大就無事』；有些媽媽就表現得過分緊張，會加入很多自己的想法，有些甚至會急忙替小朋友報名參加各式各樣的訓練課程，弄得他們連食飯、睡覺的時間也沒有，這樣亦非好事」。陳鳳英寄語爸媽，不管子女的情况怎麼樣，「接受、冷靜、了解」，才是幫助他們的最佳方法。

她又鼓勵家長「轉移視線」，嘗試把目光放在孩子的強項上，讓他們發展所長，「在醫學上，醫生的診斷都主要集中看SEN小朋友和一般兒童的差異，過程中，並沒有檢視他們強項。但對我來說，評估只是讓大家知道，這些孩子需要更多幫忙，評估並非水晶球，不能斷定小朋友終生無望。我很相信，只要找到孩子的強項，自然可彌補他們的不足」。

陳鳳英分享一個深刻例子。7年前，她遇上一名12歲患有輕度智障和ASD的男童，他從來不跟人交談，但因着男生腳上一雙畫滿圖案的白布鞋，陳鳳英成功跟他打開話匣子，「我觀察到他自己畫了很多公仔在白布鞋上，於是我從這裏入手，怎知他便開口說話了。之後，他每次覆診，都帶很多畫作來跟我分享，又自製過一個board game（桌上遊戲），有齊遊戲卡的，教我怎樣玩」。

男童在輕度智障兒童學校讀書，但陳鳳英發現他頗有英語天分，後來更提議他以自修生身分，報考香港中學文憑考試（DSE）的英國語文和視覺藝術科。「我跟男生的爸爸一起同心去做這件事，爸爸連同我所寫的醫生信，幫兒子向教育局特殊教育組提出申請考DSE。結果，男生在視覺藝術科取得及格的成績，我們都非常鼓舞。」雖然男生最終放棄報考英國語文科，但他在學校的畢業典禮上，卻以全英語擔任司儀，盡顯才能。與此同時，他亦是一個出色的殘疾運動員，多次在國際賽事中奪獎。7年來，見證着這名病童的進步，陳鳳英十分欣慰，「其實爸爸的支持和配合，至關重要」。這個亦引證了她一直以來的想法，就是父母的陪伴和愛護，是SEN兒童的最佳良藥！

勿抱尋「「仙丹」心態求診

說起良藥，陳鳳英不諱言，有些父母是抱着求「仙丹」的心態帶小朋友來看她的，「他們想我給孩子一粒藥，吃後就會乖乖聽話，成績變好，遇着這類家長，我都要花很多唇舌去解釋」。她說，除非ADHD兒童的情况十分嚴重，例如會失控衝出馬路、有自殘或傷害別人的行為，或是他們兼有情緒病，才會處方藥物，否則，都會建議透過行為治療和有效的管教，以及建立良好的生活常規，去幫助小朋友改善狀况，只要家屬願意配合，一般都會有進展。

■專家話

港融合教育未真正融合

陳鳳英的日常工作，除了診治病童，亦會作為他們與家長和學校之間的溝通橋樑，「有時小朋友在學校未必適應到，亦未必每個教師都懂得處理這類學生的問題，或會導致家校有些誤會。在某些情况下，我們作為專業人士，介入做調停，給予適合意見，都幫到雙方，有助孩子有更理想的校園生活。」

談到香港的融合教育，陳鳳英坦言不理想，還有很多進步空間，「現時的做法，是SEN小朋友有什麼不行，就『保底』拉起他們，然後到測考、評估時，就『公平』地，不論是SEN學生或普通學生，都考同一份試卷，採用同一種評核方式，我覺得，大家都對『融合教育』4個字理解錯誤」。

融合應以「公義」為原則

她認為，真正的融合，應以「公義」而並非「公平」的原則，去對待這班小朋友，尤其要接納他們的不足，並因應個別狀况，給予調適，「一方面試卷的程度可以不同，另一方面，考核的形式亦應該有分別。例如讀寫障礙的學生，可能只是看不明文字，但讀卷呢，其實他們是懂得做的；很多ASD的小朋友，視覺記憶很強、對圖畫很敏銳，又可否多用圖畫取代文字題呢？我們其實有很多方法去評估孩子是否學得懂的，講出來、畫出來，甚至唱出來都可以，為什麼現在就只得寫出來一個方法呢？這值得教育界深思」。

[Happy PaMa 教得樂 第478期]