認清使用目的 先租後買 單車不合身 騎完周身痛

新手初學宜選山地車

單車種類繁多，最常見的有小輪徑摺車、山地單車、公路單車。於社交平台開設單車分享頻道（Youtube@ocean.cyclist）的Ocean，早前拍片介紹他十多年單車生涯中，曾擁有20多架單車。他笑說以往自己也跟很多人一樣，認為買單車應由山地或小輪徑款式開始，待有一定經驗後才轉踩公路車；但待他接觸過3類單車後，便發現三者操控上有很大分別，即使駕馭到山地單車，但騎公路車時也要重新適應。「如果本身真的不懂得踩單車，那麼可以考慮先從較易操控的山地單車開始學起；但如果已懂得踩單車，便要從買車的目的出發，例如是為了休閒觀光，還是會參加單車賽，這樣便可減少揀錯車的風險。」

以Ocean為例，隨着追求目標的改變，他買單車時自然有不同選擇，「以前自己打籃球多，不過十字韌帶受傷後要做其他運動，於是就揀了單車，感覺上自由點，又可以去到較遠的地方」。起初他認為公路單車難操控，加上居住環境狹窄，因此便購入小輪徑摺車。在單車徑踩了一段日子後，他開始想在馬路踩車，但發現小輪徑摺車速度慢，車身輕，在馬路上的反應不夠快，亦容易受汽車高速駛過的氣流影響，感覺不太安全，於是他入手人生第一架山地單車，主要是看中其抓地力強及行駛穩定。不過，山地單車也有其先天限制，如車身重及破風能力弱，車速較慢，到後來他要準備參加公路單車比賽及長途單車遊，就無可避免地要挑戰公路單車了。

摺車易收藏便攜 公路車適合長途旅行

鎭洋兄弟單車代表李嘉倫（Nelson）認同買單車沒有升級路線，最重要是認清自己的目標及限制。他說當客人來買車，即使對方心中已有目標車種，他也會先問清楚其實際用途及使用環境，確認對方的要求才會推介車款。「試過有家住鄉郊的客人來買公路單車，傾完後才發現他屋企四周都是碎石及崎嶇路面，每次出車也要先將單車搬移一段長距離才能開始踩，頗為不便，所以我們便向他推介山地單車，應付實際環境需要。」又如單車架有一定體積，如果家中空間不大，附近又沒有迷你倉，Nelson說夾硬買公路或山地單車會很難收藏，即使可安裝掛牆架，但多搬幾次，又會覺得麻煩，最終只會淪為擺設，「疫情期間，我們賣得最多的都是小輪徑摺車」。另外，他說摺車另一方便之處是很容易調校座墊高度，不似公路或山地單車要用工具扭鬆及上緊固定螺絲，也因此可供不同身高的家人共用。

小輪徑摺車給人的印象一般較入門，好像不太專業，但其實部分品牌產品身價不低，而且玩摺車的改裝文化，使費亦令人難以想像地昂貴。Nelson說每種單車也可改裝，「山地及公路單車的改裝目的主要是提升性能，以輪圈、轉波系統為例，每升一級價錢至少相差一兩萬元，不過在外觀上就不易察覺」。相反小輪徑摺車的改裝就集中在外觀上，Ocean說在他認識的人中，不少人的改裝費比本身車價更高，特別是受歡迎的品牌如英國Brompton，組件的售價動輒過千元。雖然單車改裝後能突顯個性及較搶眼，但他不建議改裝一些會影響單車安全的組件，如換上碳纖材質中等級較差的座墊支柱、踩踏板等，以免發生意外。

長途崎嶇路 可選新興砂石車

記者曾夢想在外地踩單車環島遊，例如台灣全島、沖繩等，那麼應該揀哪類單車較合適？二人均說由於每日需完成較長路程，一般建議選擇公路單車。不過，由於公路單車的乘坐感不太舒適，而且只能於鋪設良好的路面上行駛，如為了欣賞靚景而駛入林路或沙灘就不太可能，因此近年外國興起「砂石車」（gravel），是一種性能及騎乘感介乎公路與山地單車之間的車種。Nelson說這種車的車架設計可搭配較粗及坑紋較深的輪胎，應付碎石路况；坐姿不用傾太前，乘坐感較舒適。而車速方面，亦較山地單車快，所以適合作長途單車旅行使用。不過，其性能在香港的路面上則顯得尷尬，故暫時未有太多人購入。

小輪徑摺車、山地單車及公路單車各有優缺，騎乘感亦有很大分別，讀者一時之間未必搞懂哪款適合自己。Nelson建議大家先試租，「現時不少租單車店都有齊這3類單車，雖然在車身設計、物料上都不會與心儀款式完全相同，但操控及騎乘感應不會與入門款式相差太遠，所以不妨先租後買較實際」。此外，他說一般人都忽略了車架原來跟衣服一樣，有尺碼之分，「如果買的車架不適合自己，好大可能會影響坐姿，減低騎乘快感之餘，長遠更可能引致腰痛或關節勞損等問題」。他表示，公路車及山地車有不同尺碼，愈高級的車款，提供的尺碼會愈仔細。如果已有心儀選擇，建議先到官網搜尋尺碼建議，但由於各品牌的尺碼可能有出入，所以最好到車店查詢是否可試騎。他說對表現較有追求的車手，更可找專業bike fitting服務，透過科學量度及計算，更換及調整各組件如把手、曲柄及踏板的尺碼及位置，以發揮最大的騎乘效率。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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