明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
有得揀

FEATURE

認清使用目的 先租後買 單車不合身 騎完周身痛

【明報專訊】疫情期間，不少市民養成踩單車習慣，即使疫情過去，踩單車熱度亦未見退減，每逢周末假日，青山公路深井段、大埔新娘潭路、大嶼山翔東路都有不少單車友聯群結隊操車，九龍及新界的單車徑亦人山人海；就連北上玩樂，也見不少港人推着單車過關，深度騎遊大灣區。不過，市場上的單車類型眾多，你選的「戰車」適合你嗎？

新手初學宜選山地車

單車種類繁多，最常見的有小輪徑摺車、山地單車、公路單車。於社交平台開設單車分享頻道（Youtube@ocean.cyclist）的Ocean，早前拍片介紹他十多年單車生涯中，曾擁有20多架單車。他笑說以往自己也跟很多人一樣，認為買單車應由山地或小輪徑款式開始，待有一定經驗後才轉踩公路車；但待他接觸過3類單車後，便發現三者操控上有很大分別，即使駕馭到山地單車，但騎公路車時也要重新適應。「如果本身真的不懂得踩單車，那麼可以考慮先從較易操控的山地單車開始學起；但如果已懂得踩單車，便要從買車的目的出發，例如是為了休閒觀光，還是會參加單車賽，這樣便可減少揀錯車的風險。」

以Ocean為例，隨着追求目標的改變，他買單車時自然有不同選擇，「以前自己打籃球多，不過十字韌帶受傷後要做其他運動，於是就揀了單車，感覺上自由點，又可以去到較遠的地方」。起初他認為公路單車難操控，加上居住環境狹窄，因此便購入小輪徑摺車。在單車徑踩了一段日子後，他開始想在馬路踩車，但發現小輪徑摺車速度慢，車身輕，在馬路上的反應不夠快，亦容易受汽車高速駛過的氣流影響，感覺不太安全，於是他入手人生第一架山地單車，主要是看中其抓地力強及行駛穩定。不過，山地單車也有其先天限制，如車身重及破風能力弱，車速較慢，到後來他要準備參加公路單車比賽及長途單車遊，就無可避免地要挑戰公路單車了。

摺車易收藏便攜 公路車適合長途旅行

鎭洋兄弟單車代表李嘉倫（Nelson）認同買單車沒有升級路線，最重要是認清自己的目標及限制。他說當客人來買車，即使對方心中已有目標車種，他也會先問清楚其實際用途及使用環境，確認對方的要求才會推介車款。「試過有家住鄉郊的客人來買公路單車，傾完後才發現他屋企四周都是碎石及崎嶇路面，每次出車也要先將單車搬移一段長距離才能開始踩，頗為不便，所以我們便向他推介山地單車，應付實際環境需要。」又如單車架有一定體積，如果家中空間不大，附近又沒有迷你倉，Nelson說夾硬買公路或山地單車會很難收藏，即使可安裝掛牆架，但多搬幾次，又會覺得麻煩，最終只會淪為擺設，「疫情期間，我們賣得最多的都是小輪徑摺車」。另外，他說摺車另一方便之處是很容易調校座墊高度，不似公路或山地單車要用工具扭鬆及上緊固定螺絲，也因此可供不同身高的家人共用。

小輪徑摺車給人的印象一般較入門，好像不太專業，但其實部分品牌產品身價不低，而且玩摺車的改裝文化，使費亦令人難以想像地昂貴。Nelson說每種單車也可改裝，「山地及公路單車的改裝目的主要是提升性能，以輪圈、轉波系統為例，每升一級價錢至少相差一兩萬元，不過在外觀上就不易察覺」。相反小輪徑摺車的改裝就集中在外觀上，Ocean說在他認識的人中，不少人的改裝費比本身車價更高，特別是受歡迎的品牌如英國Brompton，組件的售價動輒過千元。雖然單車改裝後能突顯個性及較搶眼，但他不建議改裝一些會影響單車安全的組件，如換上碳纖材質中等級較差的座墊支柱、踩踏板等，以免發生意外。

長途崎嶇路 可選新興砂石車

記者曾夢想在外地踩單車環島遊，例如台灣全島、沖繩等，那麼應該揀哪類單車較合適？二人均說由於每日需完成較長路程，一般建議選擇公路單車。不過，由於公路單車的乘坐感不太舒適，而且只能於鋪設良好的路面上行駛，如為了欣賞靚景而駛入林路或沙灘就不太可能，因此近年外國興起「砂石車」（gravel），是一種性能及騎乘感介乎公路與山地單車之間的車種。Nelson說這種車的車架設計可搭配較粗及坑紋較深的輪胎，應付碎石路况；坐姿不用傾太前，乘坐感較舒適。而車速方面，亦較山地單車快，所以適合作長途單車旅行使用。不過，其性能在香港的路面上則顯得尷尬，故暫時未有太多人購入。

小輪徑摺車、山地單車及公路單車各有優缺，騎乘感亦有很大分別，讀者一時之間未必搞懂哪款適合自己。Nelson建議大家先試租，「現時不少租單車店都有齊這3類單車，雖然在車身設計、物料上都不會與心儀款式完全相同，但操控及騎乘感應不會與入門款式相差太遠，所以不妨先租後買較實際」。此外，他說一般人都忽略了車架原來跟衣服一樣，有尺碼之分，「如果買的車架不適合自己，好大可能會影響坐姿，減低騎乘快感之餘，長遠更可能引致腰痛或關節勞損等問題」。他表示，公路車及山地車有不同尺碼，愈高級的車款，提供的尺碼會愈仔細。如果已有心儀選擇，建議先到官網搜尋尺碼建議，但由於各品牌的尺碼可能有出入，所以最好到車店查詢是否可試騎。他說對表現較有追求的車手，更可找專業bike fitting服務，透過科學量度及計算，更換及調整各組件如把手、曲柄及踏板的尺碼及位置，以發揮最大的騎乘效率。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕單車推薦 單車購買 摺疊單車 小輪徑摺車 摺車 山地單車 公路單車 有得揀 單車

上 / 下一篇新聞