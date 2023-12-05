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飲食

銅鑼灣輕食新潮 刈包港味變奏 叉燒棉花糖加持

【明報專訊】台式刈（粵音：艾）包，是一種以饅頭剖開中間部分，裏面塞滿滷肉和酸菜，再撒上花生粉和芫荽的台式街頭小吃，近年亦成為香港輕食新潮流，特別受年輕人歡迎。除了一般加入滷肉酸菜的傳統刈包，本地餐廳小店亦為刈包注入新元素，加入日韓、東南亞、歐美等多地風味，亦變奏出炸刈包、甜刈包及素食刈包，最近銅鑼灣更有一家新開的輕食店，大玩港式元素，創作出燒味刈包，fusion之中又帶一種我們熟悉的味道！

記者最近途經銅鑼灣，發現利園山道有一間裝修近半年、黑磚外牆的店舖終於開張，這間名為HONGrill的輕食店，以黑白色為主調，以為是賣三文治、漢堡包之類，再看餐牌，原來這裏主打的是燒味刈包，有噱頭！細問下才發現此店是北角著名中菜館「人人和平」開發的新副線品牌。

為進軍海外備戰 嚴選食材

餐廳負責人許先生表示，他兩年前已有製作燒味刈包的構思。事緣當時不少已移民的熟客跟他越洋分享，惦念其餐廳的燒味，更提議許先生在海外開設直營店，令他們在異鄉也能吃到香港熟悉的味道。許先生花上兩年時間鑽研，以近年香港流行的台式刈包作主角，並加入燒味和西式配料，創作成中西合璧的燒味刈包，並計劃進軍海外。

餐牌上現有6款主食刈包及兩款甜品刈包，招牌刈包有叉燒刈包和茴香叉燒刈包，同樣用上北角總店著名的肥腩叉，選用波蘭豬腩肉所製，呼應台式刈包採用豬腩肉的傳統。記者試吃，這個刈包餡料有綠毛菜（lollo bianco）、酸椰菜、腩叉肉、自家製作的辣榨菜、酸青瓜和溏心蛋等，叉燒入口鬆化，搭配酸青瓜和辣榨菜能解肉膩，而溏心蛋也令整個刈包的味道變得柔和。另一款茴香叉燒刈包，將腩叉片搭配醃茴香（fennel）、炸羽衣甘藍和日式柚子蜂蜜醬，口感爽脆中帶甜美。

西式爐具燒叉燒 熱騰騰最美味

許先生解釋，新店的叉燒依然在北角店內以天然水果酵素醃製，再送至銅鑼灣店燒製，「傳統燒味用太空爐，靠燒味師傅控制火候，但歐美等地很難找到太空爐和燒味師傅，為了容易適應不同地方，索性改用較普及的西式爐具，以焗爐和面火燒烤爐，用西式燒烤（grill）方法製作」。他們先以低溫慢煮腩叉6至8小時，令其肉質鬆軟，減去大部分油脂後，再掃上加入麵豉的叉燒醬，之後入焗爐，在高溫下燒出「叉燒色」，再掃抹蜜糖和麥芽糖，放在面火燒烤爐以300℃以上的高溫短時間內燒出焦香。經試味後，記者認為這兩款刈包，最好趁熱騰騰時堂食享用，若迫不得已選擇外賣，最好也要趁熱吃，因為腩叉油脂冷掉後會變硬，一入口便會吃得滿嘴油膩。

燒棉花糖配鳳凰雞扒 鹹甜合拍

除了叉燒刈包，店內的另一款棉花雞刈包也甚為吸睛。別以為這是點心棉花雞，其實是棉花糖加雞扒，店家用了燒棉花糖配鳳凰雞扒。鳳凰雞扒原是昔日本地燒味店的產品，許先生說：「我們發現1970、80年代有一種用叉燒醬醃製的鳳凰雞，於是改用無骨雞上髀扒製作，方便食用。」他以叉燒醬把雞扒醃過夜至入味，煎香，然後配上用火槍燒炙過的棉花糖、綠毛菜、醃椰菜和柚子蜂蜜蛋黃醬，棉花糖醬半融，雞扒內嫩有肉汁，一甜一鹹的搭配十分有趣。鳳凰雞扒另有搭配酸甜泰式汁，可選泰式鳳凰雞扒刈包、飯或沙律。這裏還有以蔬菜為主的刈包，個人推介「泡菜味噌日本厚油揚刈包」。厚油揚即厚身的日式炸豆腐，在豆腐表面塗抹自家調製的西京味噌，放在面火燒烤爐燒至乾身和爽脆。再搭配辛奇（韓式泡菜）、粉紅胡椒粒（pink peppercorns）、醃椰菜、自家醃製的紅椒、芫荽、芝麻等，入口爽脆。茹素者亦可改為素菜版本，辛奇改成炸羽衣甘藍，亦可選擇烤大啡菇刈包。

另外，每日下午2時後餐廳供應兩款S'more燒棉花糖炸刈包，一款是蘋果味，將蘋果汁、薑和黑糖煮成醬汁，再加入青蘋果煮成，蘋果的酸度能中和棉花糖的甜膩。另一款是香蕉、燒棉花糖加Nutella榛子醬的「邪惡」組合，再添加香草味腰果粒，嗜甜者吃後必定愛上。最後許先生透露品牌明年初將登陸英國，「希望成為在全世界商業區，或者遊客區做到連鎖的香港中菜輕食品牌」。●

HONGrill

地址：銅鑼灣利園山道寶明大廈G&H地舖

IG：@hongrillhk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕饅頭 輕食 銅鑼灣美食 中式漢堡 燒味刈包 刈包

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