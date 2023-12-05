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旅遊

杭州住進桃花源 人氣寺廟變打卡熱點

【明報專訊】亞運會完結，杭州熱鬧依然。

西湖的湖堤和柳樹，永遠是打卡熱點；而西湖不遠處的北高峰，遍佈大大小小寺廟庵堂，山腳是千年古剎靈隱寺，山巔有天下第一財神廟——靈順寺，年中有不少香客善信到來求福、求財、求姻緣。

登山拜佛祈福，本屬傳統習俗，但近期北高峰的大小寺廟，卻吸引一大班年輕網絡信徒紛沓而至，打卡，求點讚。

社交媒體上一張「憑實力火出圈」的打卡照，來自求姻緣著名的法喜寺。位處杭州北高峰山腰，法喜寺依山而建，有齊大大小小的寶殿齋堂佛閣，在寺院高處平台往下望，建築群的飛檐青瓦高低縱橫交錯，造就了獨特構圖。身處其中，一張雙手合十的照片，令法喜寺在社交媒體爆紅。原本已有不少善男信女為求姻緣而來，現在更多年輕網民入廟打卡求點讚，爬到寺廟高處排隊拍攝「#祈福」照。

還有位於山腳的永福寺，寺院建築群同樣依山而建，建築物還包圍着庭院、走廊、池塘，另有一小畝龍井茶田，處處都是打卡位。永福寺名氣雖然不及「鄰居」——建於公元326年的靈隱寺，但社交媒體一張永福寺大門前石壁的「#百福」圖，亦吸引了不少網絡信徒。

古村「農舍」酒店 $6000一晚

要數吸like的打卡照，還有很多呢！

北高峰是杭州著名景區，整座山頭遍佈佛寺；而旁邊的飛來峰，則有著名石窟，懸崖峭壁上有逾300尊不同年代完成的石雕佛像。而夾在兩座山之中的山谷，就是法雲古村，據說唐代時已有村民住在這裏，是杭州傳統茶農居住群落，現已改建成法雲安縵酒店。酒店刻意保留古村風貌，在原有房屋地基上，以黃土灰瓦建房，建成46間農舍，錯落在山谷森林之間，並由一條600米長的蜿蜒石徑「法雲弄」貫穿，走在中間，感覺像脫離了現實，穿越到了桃花源。

賞元代石窟雕像 一睹「肖戰橋」

古村內有一條小溪澗，穿過小溪澗走入山林小路石佛徑，就可看到飛來峰的部分石窟雕像，當中13尊造像皆為元代作品。而沿途經過石橋小路湖畔，由於去年冬天內地男星肖戰在這裏拍攝了一輯雪景造型照，令原來寂寂無名的石橋得名為「肖戰橋」，吸引不少粉絲入住古村打卡追星。

房內抄經靜心 體驗太極茶道水墨畫

入住古村，成為法雲安縵的「村民」，就要好好享受古樸生活。

46間農舍是酒店46間別墅和套房，外觀和間隔都保留古樸風貌。農舍門前有庭院，打開木門進入農舍，抬頭清楚看到全屋橫樑與木柱結構，套房簡單以家具分隔不同空間。每個房間都有酒店自家龍井茶田出產的龍井茶葉，茶具一應俱全；而書桌上擺放了線裝版金剛經、科學毛筆和練習本。房間內沒有電視，村民可以泡茶、抄經，靜心養性。

拂曉時分，環繞着古村的7座名寺古剎敲響晨鐘，酒店內的村民可以選擇到毗鄰永福寺上早課，與僧人誦經禮佛，然後安靜地享用佛堂早飯；亦可徒步登上北高峰山頂，到有1600年歷史的靈順寺訪財神，俯瞰西湖美景。

法雲舍是古村的核心，是村民的休息區，有圖書館，也有不同文化體驗活動，如書法、太極、水墨畫、茶道、剪紙、泥塑、紮染供村民消磨時間；或者，安坐法雲舍內「今日無事」橫匾下，呷一口龍井茶，享受「縵」活。

想「遊手好閒」，可以到咖啡廳消磨時間，享用自家調製的地道飲料和糕點，或是到水療中心浸泡龍井浴，洗滌身心。

古村還有傳統節慶舉辦活動，好像今年初迎接春節時，「村長」（酒店總經理）與村民一起包餃子看春晚，體驗農村節日氣氛。而村長正計劃在明年春節，與村民一起吃火鍋度歲。●

●旅遊錦囊

證件：有效回鄉卡

匯率：100人民幣約兌109港元

住宿：法雲安縵酒店每晚房價5500人民幣（約6000港元）起，包兩位早餐，查詢：amanfayun.com

機票：國泰往返香港至杭州蕭山國際機場，12月份來回票價約2362港元起（已包稅）

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

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