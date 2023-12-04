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健康

醫路同行：飲汽水溶解腎石？ 弄巧反拙

【明報專訊】過去數十年，治療腎石的方法有顯著改進。當治療變得相對容易時，病人是否仍值得努力預防結石復發呢？答案是肯定的。

結石卡輸尿管阻尿流 致腎絞痛

大眾認知會造成急性腎絞痛的「腎石」，實為由腎臟跌落至輸尿管內的結石。當結石卡在輸尿管時，阻礙尿液正常流動而形成劇烈痛楚。病人往往形容腎絞痛的疼痛程度堪比「生仔」，痛至輾轉反側，大汗淋漓，倒地不起的病人為數不少。

雖然現在治療尿路結石的方法很有效，但研究顯示，經歷過一次尿路結石的病人，終生復發率可達60%至80%。沒有病人會想再一次經歷分娩級的痛楚，故如文章開首所述，預防結石復發至為重要。

知己知彼，我們先了解結石是如何在體內形成。結石由尿液中的溶解物如鈣、草酸鹽、磷酸鹽、尿酸或鈉等因過於濃縮沉積而成。這些結石會在腎臟內形成並逐漸增大，可能脫落並通過尿液排出體外，體積太大而未能排走的便會卡在輸尿管並堵塞尿流，引發腎絞痛。

因此，避免上述物質在尿液中濃度過高，便是預防結石的不二法門。病人能從飲食習慣上下工夫，包括：

1. 攝充足水分

每天飲用足夠水分（建議一日進水量不少於2.5至3公升），可稀釋尿液中的礦物質及確保排尿量足夠，避免礦物質積聚，降低結石形成的風險。值得一提的是，不要低估流汗的影響！人體會因流汗失去水分，此時可能會減少排尿量。所以在運動或大量出汗時一定要多飲水，確保身體能產生足夠的尿液。

2. 均衡飲食

根據不同的結石類型，醫生或營養師會有具針對的飲食建議。

•草酸鈣及磷酸鈣結石（最常見）

草酸鈣存在於許多食物中，少吃一些含有高草酸鈣的食物，包括果仁、菠菜、紅菜頭、士多啤梨、朱古力和濃茶等，能減少草酸鈣結石的形成。

坊間有傳，「吸收鈣質會生腎石」，事實正好相反。要預防尿路結石復發，應增加食物中的鈣質攝取量。建議在一餐中同時攝取含鈣食物（如牛奶、乳酪或豆類）和含豐富草酸的食物，令兩者更有可能在進入腎臟之前在胃和腸道中結合，從而減少腎結石的形成。但切記毋須服用鈣片補充，因鈣攝入量不是愈多愈好，要適可而止。

病人也應避免服用大劑量維他命C補充劑，以免在體內轉化成草酸鈣；亦不要誤信網絡傳說：「飲汽水可以溶解腎石」，因碳酸飲料含有磷酸，反而會增加結石形成的風險。

•尿酸結石

少肉多菜的飲食習慣能有效預防此類結石。紅肉、內臟、貝殼類及酒精飲品均含有大量嘌呤。攝入高嘌呤會增加尿酸產生，尿液中高酸濃度會使尿酸結石更容易形成。故減少動物性蛋白質（每日上限為5至6両肉），多吃水果和蔬菜，有助降低尿液的酸度，預防尿酸結石。

3. 減少鹽分攝入

過多鈉質會導致尿液中鈣的流失。鈉和鈣在腎臟中共用同一種轉運代謝方式，因此如果攝入高鈉食物，會增加鈣在尿液中的濃度，形成結石。故建議病人避免進食高鹽分食物，如加工食品、快餐、薯片和罐頭等。

除改變飲食習慣外，按醫生建議定期監測檢查，也是預防尿路結石復發的關鍵。

文：敖章鐘

（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）

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