知多啲：不同品牌 合適度數未必一樣

定期檢查 忌網購

視光師會指導第一次戴隱形眼鏡的人如何戴上和除下隱形眼鏡、護理清潔程序、佩戴時間，以及灌輸定期檢查的重要概念。由於每個人戴隱形眼鏡都會有不同反應，長時間佩戴可能會影響角膜健康，因此定期檢查非常重要。建議每6至12月到原來的視光師處檢查，因為他更清楚驗配的數據。如有需要，視光師會建議減少佩戴日子或每日使用時間。

至於網購隱形眼鏡，由於產品儲存及運送時可能不受嚴格監管， 加上用家未必知道網購的隱形眼鏡是否最適合自己，存有不少風險。小朋友喜歡模仿大人，跟隨家長的習慣。因此，家長應以身作則，樹立正確的隱形眼鏡驗配觀念。總而言之，隱形眼鏡不是一般消費商品，需要找視光師驗配，並定期檢查。

驗配隱形眼鏡（con）流程

①全面眼睛檢查，包括量度度數，檢查角膜、結膜、淚水等健康情况，確保眼睛適合戴con

②跟眼科視光師溝通，了解視力需要、戴con目的，以選擇合適類型的con

③戴con後再檢查度數，用裂隙燈檢查con的弧度鬆緊，如不合適，要試用另一款con

④ 學習戴除con

⑤ 開始日常戴con

⑥2至4星期覆診1次，檢查眼睛長時間戴con後有沒有角膜損傷等潛在問題

⑦每6個月或按需要定期檢查

定期檢查和覆診，可確保隱形眼鏡戴得安全、方便、舒適。如有問題，可隨時聯繫視光師 。

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