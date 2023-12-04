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副刊

健康

知多啲：不同品牌 合適度數未必一樣

【明報專訊】驗配隱形眼鏡，註冊視光師（第一部分）首先會做一系列詳細檢查，包括眼睛健康、度數、弧度等。然後，根據佩戴者需要，如使用頻率、時間等因素考慮，選擇最適合的幾款隱形眼鏡。戴上試戴鏡片後，視光師會即時透過「片上驗光」檢查是否需要修正度數，要留意的是，不同隱形眼鏡的合適度數可以不一樣，因為不同品牌的物料，在眼上鬆緊有所不同。視光師會再確認隱形眼鏡是否合適，包括有沒有充足的淚水交換，會否太鬆或太緊等。通過裂隙燈檢查獲得初步數據和佩戴者主觀感覺，判斷出試鏡是否可以繼續使用。通常視光師會給1至2款隱形眼鏡試戴，在連續佩戴數日觀察視力清晰和舒適度後，會先檢查一次，再決定哪款隱形眼鏡適合佩戴。此時，驗配流程便完成了。

定期檢查 忌網購

視光師會指導第一次戴隱形眼鏡的人如何戴上和除下隱形眼鏡、護理清潔程序、佩戴時間，以及灌輸定期檢查的重要概念。由於每個人戴隱形眼鏡都會有不同反應，長時間佩戴可能會影響角膜健康，因此定期檢查非常重要。建議每6至12月到原來的視光師處檢查，因為他更清楚驗配的數據。如有需要，視光師會建議減少佩戴日子或每日使用時間。

至於網購隱形眼鏡，由於產品儲存及運送時可能不受嚴格監管， 加上用家未必知道網購的隱形眼鏡是否最適合自己，存有不少風險。小朋友喜歡模仿大人，跟隨家長的習慣。因此，家長應以身作則，樹立正確的隱形眼鏡驗配觀念。總而言之，隱形眼鏡不是一般消費商品，需要找視光師驗配，並定期檢查。

驗配隱形眼鏡（con）流程

①全面眼睛檢查，包括量度度數，檢查角膜、結膜、淚水等健康情况，確保眼睛適合戴con

②跟眼科視光師溝通，了解視力需要、戴con目的，以選擇合適類型的con

③戴con後再檢查度數，用裂隙燈檢查con的弧度鬆緊，如不合適，要試用另一款con

④ 學習戴除con

⑤ 開始日常戴con

⑥2至4星期覆診1次，檢查眼睛長時間戴con後有沒有角膜損傷等潛在問題

⑦每6個月或按需要定期檢查

定期檢查和覆診，可確保隱形眼鏡戴得安全、方便、舒適。如有問題，可隨時聯繫視光師 。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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